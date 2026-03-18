СПЧ обратился в оргкомитет "Оскара" из-за незаконного использования кадров - РИА Новости, 18.03.2026
11:50 18.03.2026
СПЧ обратился в оргкомитет "Оскара" из-за незаконного использования кадров
Кадры с российскими школьниками, использованные в документальном фильме "Господин Никто против Путина", были использованы без согласия и нарушили права детей
https://ria.ru/20260316/peskov-2080987454.html
https://ria.ru/20260316/peskov-2080978755.html
https://ria.ru/20260204/peskov-2072176970.html
СПЧ обратился в оргкомитет "Оскара" из-за незаконного использования кадров

Кадры с российский детьми в фильме, получившем "Оскар", использовались незаконно

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кадры с российскими школьниками, использованные в документальном фильме "Господин Никто против Путина", были использованы без согласия и нарушили права детей, в связи с чем Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в оргкомитет кинопремии "Оскар" и ЮНЕСКО.
"Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека обратилась в адрес оргкомитета кинопремии "Оскар" и генерального секретаря ЮНЕСКО Халеда аль-Анани в связи с нарушением прав несовершеннолетних при производстве и распространении документального фильма", - говорится в сообщении в Telegram-канале СПЧ.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Песков отказался комментировать победу "Господина Никто против Путина"
16 марта, 13:29
Обращение было направлено 18 марта за подписью председателя СПЧ Валерия Фадеева.
Отмечается, что снятые в российской школе видеоматериалы, содержащие изображения школьников, были переданы третьим лицам и использованы при создании фильма, при этом материал использовался без согласия родителей и законных представителей.
"При создании и распространении фильма были нарушены как международные стандарты защиты прав ребенка, так и общепринятые принципы этического обращения с материалами, содержащими изображения несовершеннолетних", - уточняется в сообщении.
Вручение премии Оскар - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Песков не стал комментировать фильм "Господин никто против Путина"
16 марта, 13:01
В Совете также подчеркнули, что родители и законные представители несовершеннолетних, чьи изображения были использованы в указанном фильме, инициировали обращения в компетентные органы РФ с целью защиты прав своих детей.
В связи с этим в СПЧ призвали провести проверку соблюдения прав несовершеннолетних при производстве и распространении фильма, а также установить, были ли получены надлежащие согласия законных представителей детей, изображения которых использованы в фильме.
"В случае отсутствия таких согласий рассмотреть вопрос о соответствии данного произведения этическим и правовым стандартам, применяемым Академией при награждении", - добавляется в обращении СПЧ.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Кремле не смотрели фильм "Господин никто против Путина"
4 февраля, 13:17
 
