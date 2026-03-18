СПЧ обратился в оргкомитет "Оскара" из-за незаконного использования кадров

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кадры с российскими школьниками, использованные в документальном фильме "Господин Никто против Путина", были использованы без согласия и нарушили права детей, в связи с чем Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в оргкомитет кинопремии "Оскар" и ЮНЕСКО.

"Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека обратилась в адрес оргкомитета кинопремии "Оскар" и генерального секретаря ЮНЕСКО Халеда аль-Анани в связи с нарушением прав несовершеннолетних при производстве и распространении документального фильма", - говорится в сообщении в Telegram-канале СПЧ.

Обращение было направлено 18 марта за подписью председателя СПЧ Валерия Фадеева

Отмечается, что снятые в российской школе видеоматериалы, содержащие изображения школьников, были переданы третьим лицам и использованы при создании фильма, при этом материал использовался без согласия родителей и законных представителей.

"При создании и распространении фильма были нарушены как международные стандарты защиты прав ребенка, так и общепринятые принципы этического обращения с материалами, содержащими изображения несовершеннолетних", - уточняется в сообщении.

В Совете также подчеркнули, что родители и законные представители несовершеннолетних, чьи изображения были использованы в указанном фильме, инициировали обращения в компетентные органы РФ с целью защиты прав своих детей.

В связи с этим в СПЧ призвали провести проверку соблюдения прав несовершеннолетних при производстве и распространении фильма, а также установить, были ли получены надлежащие согласия законных представителей детей, изображения которых использованы в фильме.