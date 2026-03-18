Экономист объяснила, как можно потерять деньги в соцсетях

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Многие привязывают банковскую карту к соцсетям, чтобы перевести деньги блогерам или оформить платные сервисы. Иногда это приводит к потере денег, рассказала агентству "Прайм" экономист Ольга Гогаладзе.
"Работает это примерно так: вы вводите данные карты, подтверждаете операцию через SMS или push-код, и платформа получает право проводить будущие списания. После этого каждая операция больше не требует подтверждения кодом", — пояснила она.
При этом платформа не хранит данные вашей карты, а формирует специальный платежный токен. Это цифровой ключ, который позволяет сервису списывать деньги с вашей карты.
В случае взлома вашего аккаунта в соцсети злоумышленник может оплачивать любые услуги по привязанной карте. Причем нередко платные услуги продлеваются автоматически, и списания незаметны. Оспорить платежи в этих случаях сложно, поэтому лучше использовать отдельную карту с небольшой суммой и заранее включить двухфакторную аутентификацию, советует Гогаладзе.
