06:59 18.03.2026
Сомнолог объяснила, почему люди видят осознанные сны
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Осознанный сон возникает в фазе быстрого сна, когда мозг активно работает, а тело находится в расслаблении, сообщила РИА Новости врач сомнолог-кардиолог Скандинавского центра здоровья Валерия Бонадыкова.
"Осознанный сон - это ситуация, когда человек во сне понимает, что он спит, и частично может направлять сюжет или свои действия. Чаще это возникает в фазе быстрого сна, когда мозг уже активно работает, а тело в расслаблении", - рассказала Бонадыкова.
Дневной сон - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Врач рассказал, можно ли спать днем
25 февраля, 04:23
Она отметила, что для многих это просто интересный опыт, который эпизодически случается сам по себе, без последствий.
"Опасность обычно не в самом явлении, а в том, как человек пытается его добиваться. Некоторые методы строятся на искусственных ночных пробуждениях, намеренном дроблении сна, жестком контроле и тренировках по ночам. Тогда повышается риск поверхностного сна, утомления, усиления тревожности, роста числа кошмаров, особенно у людей, у которых и так хрупкий сон или высокий уровень стресса", - уточнила собеседница агентства.
Врач подчеркнула, что есть и отдельная группа людей, кому осознанные практики лучше не форсировать: при выраженной тревоге, панических атаках, депрессивных эпизодах, склонности к дереализации, при тяжелых кошмарах, некоторых психических расстройствах, когда граница между сном и бодрствованием и так нестабильна.
"Если говорить про безопасный подход, он максимально бережный. Осознанный сон не должен отнимать у вас нормальный сон. Полезнее относиться к этому как к факультативному навыку, а не цели любой ценой", - рассказала сомнолог.
Спящая девушка - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Сомнолог рассказал, как восстановить режим сна после праздников
12 января, 00:26
Она добавила, что если после попыток появляется разбитость, ухудшается засыпание, становится больше кошмаров, растет тревожность, значит организм дает понятный сигнал, что сейчас это лишнее.
"Для здоровья, включая сердечно-сосудистую систему, важнее стабильный сон, чем любые эксперименты, потому что хронический недосып и фрагментация сна повышают тонус стрессовой системы, давление и частоту пульса, а это то, что сердцу точно не помогает", - отметила Бонадыкова.
Депрессия - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Врач назвал признаки депрессивного состояния
17 февраля, 01:32
 
