Сомнолог объяснила, почему люди видят осознанные сны

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Осознанный сон возникает в фазе быстрого сна, когда мозг активно работает, а тело находится в расслаблении, сообщила РИА Новости врач сомнолог-кардиолог Скандинавского центра здоровья Валерия Бонадыкова.

"Осознанный сон - это ситуация, когда человек во сне понимает, что он спит, и частично может направлять сюжет или свои действия. Чаще это возникает в фазе быстрого сна, когда мозг уже активно работает, а тело в расслаблении", - рассказала Бонадыкова.

Она отметила, что для многих это просто интересный опыт, который эпизодически случается сам по себе, без последствий.

"Опасность обычно не в самом явлении, а в том, как человек пытается его добиваться. Некоторые методы строятся на искусственных ночных пробуждениях, намеренном дроблении сна, жестком контроле и тренировках по ночам. Тогда повышается риск поверхностного сна, утомления, усиления тревожности, роста числа кошмаров, особенно у людей, у которых и так хрупкий сон или высокий уровень стресса", - уточнила собеседница агентства.

Врач подчеркнула, что есть и отдельная группа людей, кому осознанные практики лучше не форсировать: при выраженной тревоге, панических атаках, депрессивных эпизодах, склонности к дереализации, при тяжелых кошмарах, некоторых психических расстройствах, когда граница между сном и бодрствованием и так нестабильна.

"Если говорить про безопасный подход, он максимально бережный. Осознанный сон не должен отнимать у вас нормальный сон. Полезнее относиться к этому как к факультативному навыку, а не цели любой ценой", - рассказала сомнолог.

Она добавила, что если после попыток появляется разбитость, ухудшается засыпание, становится больше кошмаров, растет тревожность, значит организм дает понятный сигнал, что сейчас это лишнее.