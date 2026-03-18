Аналитик объяснил, почему НАТО не отправит корабли в Персидский залив
05:52 18.03.2026
Аналитик объяснил, почему НАТО не отправит корабли в Персидский залив
2026-03-18T05:52:00+03:00
В мире, Иран, США, Ормузский пролив, Игорь Коротченко, Дональд Трамп, Кир Стармер, НАТО, Ми-6, Военная операция США и Израиля против Ирана
© NASA Вид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Союзники США после призыва американского лидера Дональда Трампа отправить боевые корабли в Ормузский пролив заняли выжидательную позицию и наблюдают за развитием ситуации, считает российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Страны Европы будут занимать выжидательную позицию, наблюдая за развитием событий. Пока же Иран оказывает самое активное военное сопротивление, пока его военные возможности не истощены, Трамп вряд ли сможет рассчитывать на какую-то действенную европейскую помощь в плане разблокировки и конвоирования нефтяных танкеров в Ормузском проливе", - сказал РИА Новости Коротченко.
По его мнению, прежде всего это связано с тем, что абсолютное большинство европейских лидеров понимают, что Соединенные Штаты глубоко увязли в конфликте с Ираном, который достаточно эффективно атакует не только американские военные базы в зоне Персидского залива, но и американские боевые корабли в непосредственной близости от Ирана. Вследствие чего, как авианосцы, так и другие боевые единицы ВМС США отошли на безопасное расстояние, где в настоящее время и находятся.
"В условиях, когда экономическая ситуация все более обостряется, дополнительные военные потери и затягивающаяся петля экономического кризиса может обнулить карьеры многих политиков европейских стран-членов НАТО", - отметил аналитик.
В этой связи он напомнил позицию британского премьера Кира Стармера о том, что Британия воздержится в том или ином виде от боевых действий против Ирана. Как пояснил Коротченко, это связано с докладом британской внешней разведки МИ-6 на имя Стармера, где говорится, что прямая поддержка Лондоном операции США приведет к тому, что Тегеран может санкционировать дальние ракетные удары по целому ряду ключевых проектов, в которых участвует, например, крупнейшая английская топливно-энергетическая компания British Petroleum, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
При этом даже удар иранских прокси по британской базе на Кипре не привел к какому-либо заметному реагированию со стороны Лондона. То же самое касается и других стран Европы, отметил аналитик.
"Главная опасность для США и их союзников в данном вопросе заключается в наличии у Ирана значительного потенциала безэкипажных катеров, которые могут быть использованы для атаки и уничтожения любых боевых единиц стран-членов НАТО в Ормузском проливе в случае, если они туда войдут", - сказал Коротченко.
