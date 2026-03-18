В Сочи обнаружили обломки БПЛА

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены по двум адресам в Лазаревском районе Сочи, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Оперштаб уточняет, что поврежден участок крыши четырехэтажного дома, также задело навес и крышу другого частного домовладения, возгораний нет. На местах работают оперативные и специальные службы, сотрудники районной администрации прибыли для оценки ущерба.