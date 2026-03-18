В Смоленске проверят обстоятельства смерти обвиняемого в похищении девочки

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Прокуратура проверит обстоятельства суицида в СИЗО обвиняемого в похищении девочки в Смоленске, оценит действия сотрудников УФСИН, сообщается в канале ведомства в мессенджере Мах.
Ранее в силовых структурах региона рассказали РИА Новости, что обвиняемый в похищении девятилетний девочки в Смоленске найден мертвым в СИЗО, он покончил с собой, оставив предсмертную записку, в которой просил никого не винить, до этого он признался в похищении девочки, но мотива так и не назвал. В УФСИН по Смоленской области сообщили, что мужчина состоял на учете как склонный к суициду.
"По предварительным данным, сегодня… около 3 часов ночи в камере следственного изолятора был обнаружен труп мужчины, обвиняемого в похищении 9-летней девочки. В этой связи прокуратурой области незамедлительно организована проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц УФСИН России по Смоленской области. Кроме того, прокуратура контролирует ход доследственной проверки по данному факту", - говорится в сообщении.
Прокуратура, уточняется в сообщении, продолжает контролировать расследование ранее возбужденного уголовного дела о похищении девочки.
Девятилетняя девочка пошла выгуливать тойтерьера около 8.00 мск 24 февраля и не вернулась, собака пришла домой одна. Были развернуты масштабные поиски. Вечером 26 февраля СК РФ и МВД сообщили, что девочка найдена живой в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения. Позже задержали и его сожительницу. Оба обвинялись в похищении несовершеннолетней и были отправлены под арест на два месяца.