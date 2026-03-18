Обвиняемый в похищении девочки в Смоленске оставил предсмертную записку
2026-03-18T12:16:00+03:00
РИА Новости: обвиняемый в похищении девочки в Смоленске признал вину в записке
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Найденный мертвым в СИЗО обвиняемый в похищении девочки в Смоленске оставил предсмертную записку, в которой признался в ее похищении, но мотива так и не назвал, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.
Ранее в силовых структурах региона рассказали РИА Новости, что обвиняемый в похищении девятилетний девочки в Смоленске
найден мертвым в СИЗО, он покончил с собой. В СУСК по региону уточнили, что проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в СИЗО-1.
"Тело было найдено ближе к утру, часов в пять. Предварительно, самоубийство. Рядом с телом была предсмертная записка, в которой мужчина просил никого не винить. Он признался в похищении, но зачем это сделал, не пояснил", - рассказал собеседник агенства.
Девятилетняя девочка пошла выгуливать тойтерьера около 8.00 мск 24 февраля и не вернулась, собака пришла домой одна. Были развернуты масштабные поиски. Вечером 26 февраля СК РФ
и МВД сообщили, что девочка найдена живой в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения. Позже задержали и его сожительницу. Оба обвинялись в похищении несовершеннолетней и были отправлены под арест на два месяца.