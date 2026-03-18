ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Найденный мертвым в СИЗО обвиняемый в похищении девочки в Смоленске оставил предсмертную записку, в которой признался в ее похищении, но мотива так и не назвал, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.

"Тело было найдено ближе к утру, часов в пять. Предварительно, самоубийство. Рядом с телом была предсмертная записка, в которой мужчина просил никого не винить. Он признался в похищении, но зачем это сделал, не пояснил", - рассказал собеседник агенства.