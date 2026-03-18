Рейтинг@Mail.ru
Лариджани знали в России как доброго друга и брата, заявил Слуцкий - РИА Новости, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:26 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/slutskiy-2081549843.html
Лариджани знали в России как доброго друга и брата, заявил Слуцкий
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил соболезнования в связи с гибелью секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али... РИА Новости, 18.03.2026
в мире
иран
россия
тегеран (город)
али лариджани
леонид слуцкий (политик)
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930742696_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_85ae7f1b22884f85ca89715f7fc0f4e4.jpg
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930742696_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_474e46620a894c89fde71d630bcef977.jpg
1920
1920
true
В мире, Иран, Россия, Тегеран (город), Али Лариджани, Леонид Слуцкий (политик), Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР | Перейти в медиабанк Леонид Слуцкий
 Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил соболезнования в связи с гибелью секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани, подчеркнув, что в России его знали как "доброго друга и брата".
Во вторник Израиль сообщил, что в результате его удара в Тегеране был убит секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, а также командир добровольческих сил "Басидж" Гулямрез Солеймани. Иранские власти официально подтвердили их гибель.
"Примите самые глубокие соболезнования в связи с подлым и циничным убийством секретаря Высшего национального совета безопасности Ирана Али Ардашира Лариджани в результате ракетного удара армии Израиля. В России знали Али Лариджани как доброго друга и брата, приложившего большие усилия для развития дружественных и партнерских отношений между нашими государствами", - говорится в телеграмме Слуцкого на имя председателя комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Ибрахима Азизи, текст документа имеется в распоряжении РИА Новости.
Слуцкий отметил, что имел честь неоднократно встречаться с Лариджани в рамках мероприятий по развитию российско-иранского межпарламентского сотрудничества.
"Искренне скорбим по случаю безвременной и трагической гибели верного сына Исламской Республики Иран. Решительно осуждаем продолжающуюся американо-израильскую вооруженную агрессию против Ирана, не имеющую никаких оснований и оправданий с точки зрения международного права", - добавляется в документе.
Подчеркивается, что Москву и Тегеран связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства.
"В эти тяжелые для вашей страны дни депутаты Государственной думы, входящие в состав комитета по международным делам, выражают полную поддержку и сочувствие иранскому народу! Всегда открыты для продолжения диалога с вами. Хотел бы вновь передать заверения в своем высоком уважении и готовности к развитию взаимодействия в плоскости парламентской дипломатии", - добавляется в телеграмме.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала