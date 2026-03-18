Лариджани знали в России как доброго друга и брата, заявил Слуцкий

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил соболезнования в связи с гибелью секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани, подчеркнув, что в России его знали как "доброго друга и брата".

Во вторник Израиль сообщил, что в результате его удара в Тегеране был убит секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, а также командир добровольческих сил "Басидж" Гулямрез Солеймани. Иранские власти официально подтвердили их гибель.

"Примите самые глубокие соболезнования в связи с подлым и циничным убийством секретаря Высшего национального совета безопасности Ирана Али Ардашира Лариджани в результате ракетного удара армии Израиля. В России знали Али Лариджани как доброго друга и брата, приложившего большие усилия для развития дружественных и партнерских отношений между нашими государствами", - говорится в телеграмме Слуцкого на имя председателя комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Ибрахима Азизи, текст документа имеется в распоряжении РИА Новости.

Слуцкий отметил, что имел честь неоднократно встречаться с Лариджани в рамках мероприятий по развитию российско-иранского межпарламентского сотрудничества.

"Искренне скорбим по случаю безвременной и трагической гибели верного сына Исламской Республики Иран. Решительно осуждаем продолжающуюся американо-израильскую вооруженную агрессию против Ирана , не имеющую никаких оснований и оправданий с точки зрения международного права", - добавляется в документе.

Подчеркивается, что Москву Тегеран связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства.

"В эти тяжелые для вашей страны дни депутаты Государственной думы, входящие в состав комитета по международным делам, выражают полную поддержку и сочувствие иранскому народу! Всегда открыты для продолжения диалога с вами. Хотел бы вновь передать заверения в своем высоком уважении и готовности к развитию взаимодействия в плоскости парламентской дипломатии", - добавляется в телеграмме.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Начало военной операции Вашингтон Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи . В стране объявлен 40-дневный траур.