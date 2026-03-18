https://ria.ru/20260318/slutskiy-2081549843.html
Лариджани знали в России как доброго друга и брата, заявил Слуцкий
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил соболезнования в связи с гибелью секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T21:26:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930742696_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_85ae7f1b22884f85ca89715f7fc0f4e4.jpg
https://ria.ru/20260318/iran-2081532884.html
https://ria.ru/20260318/laridzhani-2081385928.html
https://ria.ru/20260318/iran-2081429684.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930742696_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_474e46620a894c89fde71d630bcef977.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В мире, Иран, Россия, Тегеран (город), Али Лариджани, Леонид Слуцкий (политик), Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил соболезнования в связи с гибелью секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани, подчеркнув, что в России его знали как "доброго друга и брата".
Во вторник Израиль сообщил, что в результате его удара в Тегеране был убит секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, а также командир добровольческих сил "Басидж" Гулямрез Солеймани. Иранские власти официально подтвердили их гибель.
"Примите самые глубокие соболезнования в связи с подлым и циничным убийством секретаря Высшего национального совета безопасности Ирана Али Ардашира Лариджани в результате ракетного удара армии Израиля. В России знали Али Лариджани как доброго друга и брата, приложившего большие усилия для развития дружественных и партнерских отношений между нашими государствами", - говорится в телеграмме Слуцкого на имя председателя комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Ибрахима Азизи, текст документа имеется в распоряжении РИА Новости.
Слуцкий
отметил, что имел честь неоднократно встречаться с Лариджани
в рамках мероприятий по развитию российско-иранского межпарламентского сотрудничества.
"Искренне скорбим по случаю безвременной и трагической гибели верного сына Исламской Республики Иран. Решительно осуждаем продолжающуюся американо-израильскую вооруженную агрессию против Ирана
, не имеющую никаких оснований и оправданий с точки зрения международного права", - добавляется в документе.
Подчеркивается, что Москву
и Тегеран
связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства.
"В эти тяжелые для вашей страны дни депутаты Государственной думы, входящие в состав комитета по международным делам, выражают полную поддержку и сочувствие иранскому народу! Всегда открыты для продолжения диалога с вами. Хотел бы вновь передать заверения в своем высоком уважении и готовности к развитию взаимодействия в плоскости парламентской дипломатии", - добавляется в телеграмме.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Начало военной операции Вашингтон
и Тель-Авив
объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин
заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.