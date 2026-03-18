Словакия протестирует поставки нефти из Чехии на фоне остановки "Дружбы"
Специальная рабочая группа займется тестированием реверсных поставок нефти из Чехии в Словакию на фоне остановки Киевом прокачки по нефтепроводу "Дружба",... РИА Новости, 18.03.2026
Сакова: Словакия протестирует реверсный поток нефти из Чехии
БРАТИСЛАВА, 18 мар - РИА Новости. Специальная рабочая группа займется тестированием реверсных поставок нефти из Чехии в Словакию на фоне остановки Киевом прокачки по нефтепроводу "Дружба", пропускную способность данной инфраструктуры планируется увеличить до 3 миллионов тонн нефти в год, сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова.
"Я очень рада, что чешская сторона предложила использовать и протестировать реверсный поток нефти. Таким образом мы реагируем на необходимость диверсифицировать маршруты потока нефти, будет сформирована рабочая группа из представителей компаний Transpetrol и MERO для того, чтобы мы протестировали этот реверсный поток с условием того, чтобы в краткосрочной перспективе была гарантирована мощность около 1 миллиона тонн в год, а после определенных инвестиций, которые должны быть с обеих сторон, чтобы мы могли примерно через 2-3 года транспортировать по 2-3 миллиона тонн нефти в год", - сказала Сакова по итогам встречи с министром экономики Чехии
в Праге
, их совместное заявление транслировал портал ČT24
в среду.
Сакова добавила, что страны надеются на помощь со стороны Европейской комиссии, поскольку это вопрос энергетической безопасности. Она также поблагодарила Чехию за предложение протестировать продуктовод, с помощью которого в Словакию
может поставляться 50 миллионов литров нефтепродуктов в год.
"На данный момент Словакия не нуждается ни в реверсных поставках нефти, ни нефтепродуктов, но мы реагируем на вопросы энергетической безопасности и хотим заранее протестировать эти реверсные ходы", - заключила Сакова.
Киев
остановил транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию
27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.