Словакия протестирует поставки нефти из Чехии на фоне остановки "Дружбы"

БРАТИСЛАВА, 18 мар - РИА Новости. Специальная рабочая группа займется тестированием реверсных поставок нефти из Чехии в Словакию на фоне остановки Киевом прокачки по нефтепроводу "Дружба", пропускную способность данной инфраструктуры планируется увеличить до 3 миллионов тонн нефти в год, сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова.

"На данный момент Словакия не нуждается ни в реверсных поставках нефти, ни нефтепродуктов, но мы реагируем на вопросы энергетической безопасности и хотим заранее протестировать эти реверсные ходы", - заключила Сакова.