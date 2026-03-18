Дела боевиков ВСУ о вторжении в Курскую область направили в суд

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Уголовные дела в отношении украинских военнослужащих Василия Иваницкого и Антона Зайцева, обвиняемых в совершении террористического акта на территории Курской области, направлены в суд, сообщили в СК РФ на платформе Max.
"Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершены расследования уголовных дел в отношении военнослужащих вооруженных формирований Украины Василия Иваницкого и Антона Зайцева. Они обвиняются в совершении группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий (пунктами "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)... Уголовные дела с обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в феврале–марте 2025 года они, вооруженные автоматическим оружием, незаконно вторглись на территорию Курской области и продвигались вглубь региона с целью осуществления террористической деятельности.
Как уточнили в СК, обвиняемые вместе с другими боевиками оборудовали наблюдательно-огневые позиции, блокировали и удерживали под контролем населенные пункты Гуево и Куриловка, запугивали мирных жителей и дестабилизировали работу органов власти.
В ходе боевых действий Иваницкий и Зайцев сдались в плен российским военнослужащим.
