СК запросил арест обвиняемой в покушении на убийство по указанию мошенников

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Следствие в Москве ходатайствует об аресте обвиняемой в покушении на убийство женщины под влиянием телефонных мошенников, сообщили РИА Новости в СК РФ.

Девушка, находившаяся под влиянием телефонных мошенников, думая, что она работает на правоохранительные органы, 14 марта 2026 года получила задание устранить местную жительницу, подозреваемую в шпионской деятельности. Вооружившись перцовым баллончиком и молотком, она пришла к квартире на улице Академика Анохина, где распылила газ в лицо хозяйке 1967 года рождения и попыталась ударить молотком. Родственники потерпевшей задержали её.