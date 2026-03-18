СК запросил арест обвиняемой в покушении на убийство по указанию мошенников
Следствие в Москве ходатайствует об аресте обвиняемой в покушении на убийство женщины под влиянием телефонных мошенников, сообщили РИА Новости в СК РФ.
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Следствие в Москве ходатайствует об аресте обвиняемой в покушении на убийство женщины под влиянием телефонных мошенников, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Девушка, находившаяся под влиянием телефонных мошенников, думая, что она работает на правоохранительные органы, 14 марта 2026 года получила задание устранить местную жительницу, подозреваемую в шпионской деятельности. Вооружившись перцовым баллончиком и молотком, она пришла к квартире на улице Академика Анохина, где распылила газ в лицо хозяйке 1967 года рождения и попыталась ударить молотком. Родственники потерпевшей задержали её.
Следственный комитет Москвы
предъявил девушке обвинение в покушении на убийство, совершённого по предварительному сговору. Она не признала свою вину.
"Сегодня следствие ходатайствует перед Никулинским районным судом Москвы об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении
.