Обвиняемого в похищении девочки в Смоленске нашли мертвым в СИЗО

Девятилетняя девочка пошла выгуливать собаку утром 24 февраля и не вернулась домой. Через два с половиной дня ее нашли в одной из квартир вместе с похитителем — ранее судимым мужчиной 1983 года рождения. В его машине обнаружили ДНК ребенка. Сожительница обвиняемого проходит по делу как соучастница. Их арестовали на два месяца.