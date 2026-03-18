На швейцарском горнолыжном курорте из-за ветра рухнула кабина подъемника
Кабина подъемника рухнула на популярном швейцарском горнолыжном курорте Энгельберг, есть пострадавшие, сообщает издание Blick.
Blick: на швейцарском горнолыжном курорте из-за ветра рухнула кабина подъемника
ЖЕНЕВА, 18 мар - РИА Новости.
Кабина подъемника рухнула на популярном швейцарском горнолыжном курорте Энгельберг, есть пострадавшие, сообщает издание Blick
.
Инцидент произошел в среду на курорте Энгельберг недалеко от Люцерна
.
Одна из кабин сорвалась с подъемника и упала вниз, несколько раз перевернувшись на склоне горы.
Сообщается, что по меньшей мере один человек пострадал, общее число находившихся в ней лыжников уточняется.
На курорте проводится спасательная операция. Причиной инцидента власти называют сильный ветер.
Сообщается, что данный подъемник был запущен в 2015 году. Производителем является швейцарская компания Garaventa. Каждая кабина на подъемнике может вмещать до 8 человек.
Согласно национальной метеорологической компании MeteoSwiss, скорость ветра в регионе достигает 80 км/ч и до 130 км/ч на открытых локациях.