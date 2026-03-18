Группировка "Север" уничтожила семь установок HIMARS с начала 2026 года

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Группировка "Север" с начала 2026 года уничтожила семь пусковых установок РСЗО HIMARS и MLRS производства США, доложил командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров министру обороны РФ Андрею Белоусову, сообщает Минобороны.

"Командующий группировкой войск "Север" генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру обороны об успешных действиях подразделений с начала текущего года. В результате точной работы расчетов вскрыты и уничтожены 7 пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS производства США", – говорится в сообщении.