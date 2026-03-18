В Госдуме рассказали о возможных причинах блокировки счетов

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Банк начинает активно действовать, если заметит большой денежный перевод, несколько переводов одному лицу с максимальными суммами или многократное снятие наличных, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Парламентской газете". "Банк начинает активно действовать, если поступки пользователя носят сомнительный характер. К таким, к примеру, относится слишком большой денежный перевод, несколько переводов одному лицу максимальными суммами, многократное снятие наличных", - сказал Аксаков

При этом, по словам депутата, доступ ко всем счетам останется и человек сможет перевести деньги на другой счет или снять наличные в отделении.

Он отметил, что чаще всего карты блокируют, чтобы защитить деньги клиента, однако причины здесь могут быть и другие. Так, по его словам, в случае с истечением срока действия карты речь идет о невнимательности: пропустил дату, и банк вполне обоснованно ограничивает использование пластика.

Аксаков уточнил, что еще одна возможная причина блокировки - несколько раз неправильно введенный ПИН-код. По его словам, явный показатель, что карта попала в чужие руки. Он добавил, что блокировка длится сутки и времени достаточно, чтобы владелец подтвердил утерю и заблокировал карточку полностью или вспомнил нужные цифры. По его словам, если снять блокировку нужно срочно, можно обратиться в отделение банка с паспортом, а после восстановления пластика в мобильном приложении нужно будет установить новый ПИН-код.