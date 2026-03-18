Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о возможных причинах блокировки счетов - РИА Новости, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 18.03.2026 (обновлено: 14:15 18.03.2026)
https://ria.ru/20260318/scheta-2081434795.html
В Госдуме рассказали о возможных причинах блокировки счетов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849891860_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ae7264ed648d34ff264af99d4d0d3a0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Аксаков: банк может заблокировать счета из-за сомнительных действий

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате
Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Банк начинает активно действовать, если заметит большой денежный перевод, несколько переводов одному лицу с максимальными суммами или многократное снятие наличных, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Банк начинает активно действовать, если поступки пользователя носят сомнительный характер. К таким, к примеру, относится слишком большой денежный перевод, несколько переводов одному лицу максимальными суммами, многократное снятие наличных", - сказал Аксаков "Парламентской газете".
При этом, по словам депутата, доступ ко всем счетам останется и человек сможет перевести деньги на другой счет или снять наличные в отделении.
Он отметил, что чаще всего карты блокируют, чтобы защитить деньги клиента, однако причины здесь могут быть и другие. Так, по его словам, в случае с истечением срока действия карты речь идет о невнимательности: пропустил дату, и банк вполне обоснованно ограничивает использование пластика.
Аксаков уточнил, что еще одна возможная причина блокировки - несколько раз неправильно введенный ПИН-код. По его словам, явный показатель, что карта попала в чужие руки. Он добавил, что блокировка длится сутки и времени достаточно, чтобы владелец подтвердил утерю и заблокировал карточку полностью или вспомнил нужные цифры. По его словам, если снять блокировку нужно срочно, можно обратиться в отделение банка с паспортом, а после восстановления пластика в мобильном приложении нужно будет установить новый ПИН-код.
Парламентарий подчеркнул, что в первую очередь необходимо узнать, какая именно транзакция вызвала сомнения, — по закону банк обязан объяснить причину. По его словам, если денежный перевод заблокировали как подозрительный, достаточно представить в банк доказательства своей благонадежности и сотрудники сразу снимут блокировку и завершат транзакцию.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала