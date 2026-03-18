Экономист рассказал о росте числа самозанятых в России

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Число самозанятых россиян за год выросло на 24,9% - до 15,91 миллиона человек, рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

"Если сравнивать показатели за три года, рост оказывается еще более заметным. По состоянию на 28 февраля 2023 года в России было зарегистрировано 6,99 миллиона самозанятых, а к 28 февраля 2026 года их число увеличилось в 2,28 раза и достигло 15,91 миллиона. Такая динамика во многом связана с простотой регистрации: оформить статус самозанятого можно дистанционно через приложение "Мой налог", - отметил Балынин.

Он уверен, что по итогам 2026 года число самозанятых в России может приблизиться к 18 миллионам человек, в 2027 году превысит 20 миллионов, а к концу 2028 года, когда завершается действующий эксперимент, достигнет 22-23 миллионов человек.

Экономист напомнил, что эксперимент по налогу на профессиональный доход проводится в России с 1 января 2019 по 31 декабря 2028 года, при этом в течение всего десятилетнего периода не допускается повышение налоговых ставок или снижение предельного размера дохода для самозанятых.

Среди основных преимуществ режима, помимо простоты регистрации, Балынин выделил также удобство дальнейшей работы: самозанятым не нужно приобретать кассовую технику и сдавать декларации, а вся базовая отчетность ведется через приложение. Это и стало одним из факторов роста предпринимательской активности.

Еще одним плюсом режима экономист назвал возможность совмещать его с обычной занятостью: россиянин может работать по найму и параллельно легально получать дополнительный доход от своего хобби или частной практики. Такой формат приносит выгоду не только самому человеку, но и экономике в целом, поскольку способствует расширению числа товаров и услуг и повышает вклад граждан в ВВП, пишет "Газета.ru" со ссылкой Балынина.

Эксперт заметил, что на данный момент режим самозанятости особенно активно используется в строительных и ремонтных работах, пассажирских перевозках, продаже продукции собственного производства, а также при сдаче жилья в аренду. Ограничения для самозанятых остаются точечными: им нельзя торговать подакцизными товарами, заниматься добычей полезных ископаемых, а с 2025 года также запрещены майнинг и операции по продаже или покупке цифровой валюты.