В России впервые за четверть века обновят ГОСТ на нефть

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Росстандарт впервые за 25 лет введет новый ГОСТ на нефть, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа. Одно из новшеств - изменение показателей, которые влияют на безопасность нефти в обращении, поставках и транспортировке, отметили в ведомстве.

Новый ГОСТ вступит в силу в январе 2027 года, он заменит документ, действующий еще с 2002 года. Таким образом, впервые за 25 лет в России появятся новые требования к нефти. В первую очередь, обновлено само понятие нефти. Раньше под этим сырьем понимался "природный жидкий токсичный продукт", теперь же черное золото трактуется как "жидкая природная ископаемая смесь углеводородов широкого физико-химического состава".

"Ежегодно фонд документов по стандартизации в данной области обновляется в среднем на 9–12%, что обеспечивает последовательную актуализацию требований к нефти, нефтепродуктам, смазочным материалам и специальным жидкостям. Важным примером такой работы является ГОСТ "Нефть. Общие технические условия". Показательно, что при пересмотре ГОСТа были скорректированы значения по ряду показателей, влияющих на безопасность нефти", - рассказали в Росстандарте

Так, значение массовой доли органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204 градусов по Цельсию, в актуализированном стандарте было снижено с 10 до 6 микрограммов на грамм. Как объяснил агентству независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов, это должно повысить безопасность нефти для агрегатов на перерабатывающих ее предприятиях.

Дело в том, что органические хлориды вместе с нефтью попадают в трубопроводы и затем на нефтеперерабатывающие заводы. Там они под влиянием высоких температур могут образовывать соляную кислоту, способную вызвать коррозию внутренних стенок оборудования. Она также может прореагировать с аммиаком, синтезирующимся в ходе гидрирования соединений азота, содержащихся в нефти, и образовать хлорид аммония, забивающий трубопроводы, запорную арматуру и теплообменники, пояснил аналитик.

Помимо этого, введено новое ограничение - при производстве и транспортировке нефти не допускается применять химические продукты, в которых содержатся хлорорганические соединения.

"Это пример того, как стандартизация решает не только формальные, но и практические задачи, связанные с безопасностью продукции и надежностью ее обращения", - подчеркнули в Росстандарте.

Также установлены единые технические требования к нефти, включая показатели, имеющие ключевое значение для ее приемки, контроля качества, транспортирования и дальнейшего использования: содержание воды, хлористых солей и механических примесей, а также других веществ.