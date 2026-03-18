В Пентагоне признали, что Россия обладает значительной военной мощью

ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Россия сохраняет статус обладательницы значительной военной и промышленной мощи, признал помощник главы Пентагона по международным делам Дэниел Циммерман.
"Россия по-прежнему обладает значительными запасами военной и промышленной мощи, а также национальной решимостью... о чем свидетельствует продолжающаяся конфликт на Украине. Более того, Россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом и продолжает модифицировать и диверсифицировать свои ядерные силы и оборудование", - говорится в письменном заявлении Циммермана для слушаний в палате представителей.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".