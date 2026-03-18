Патрушев призвал выстроить импортонезависимую модель морской экономики

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. России надо выстроить импортонезависимую модель своей морской экономики, сотрудничая с заинтересованными партнерами на взаимовыгодных условиях, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Англия, "Западные стратеги давно поняли: один из способов нанести критический ущерб государству — блокировать его внешнеторговые операции. Неслучайно США Франция и ряд их союзников нацелены на прямой политический, военный и финансовый контроль над ключевыми морскими коммуникациями. Поэтому обеспечивать безопасность морской торговли необходимо в любое время", - сказал Патрушев в интервью газете " Коммерсант ".

В первую очередь для России жизненно важно иметь собственный потенциал в области морских грузоперевозок – флот, судостроительные и судоремонтные предприятия, портовые мощности, операторов, страховщиков и так далее, подчеркнул он.

"Одно из наиболее пагубных заблуждений заключалось в представлении о том, что национальный торговый флот иметь необязательно, и в целях сомнительной экономии средств якобы всегда можно найти "удобный флаг" и под ним возить грузы. В настоящее время нам надо выстроить импортонезависимую модель морской экономики", - добавил Патрушев.

Но это не значит, что Россия замыкается от внешнего мира, отказываясь от сотрудничества с другими крупными морскими державами, уточнил он.