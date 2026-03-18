Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/rossija-2081496012.html
Патрушев призвал выстроить импортонезависимую модель морской экономики
экономика
россия
сша
англия
николай патрушев
судоходство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148573/14/1485731454_0:0:2802:1576_1920x0_80_0_0_bf54de0cb25dc262209f1cbb493cc8b3.jpg
https://ria.ru/20260217/zapad-2074870071.html
https://ria.ru/20250811/patrushev-2034634026.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148573/14/1485731454_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cd961a926c0f385198243664a54f090f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. России надо выстроить импортонезависимую модель своей морской экономики, сотрудничая с заинтересованными партнерами на взаимовыгодных условиях, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Западные стратеги давно поняли: один из способов нанести критический ущерб государству — блокировать его внешнеторговые операции. Неслучайно США, Англия, Франция и ряд их союзников нацелены на прямой политический, военный и финансовый контроль над ключевыми морскими коммуникациями. Поэтому обеспечивать безопасность морской торговли необходимо в любое время", - сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсант".
В первую очередь для России жизненно важно иметь собственный потенциал в области морских грузоперевозок – флот, судостроительные и судоремонтные предприятия, портовые мощности, операторов, страховщиков и так далее, подчеркнул он.
"Одно из наиболее пагубных заблуждений заключалось в представлении о том, что национальный торговый флот иметь необязательно, и в целях сомнительной экономии средств якобы всегда можно найти "удобный флаг" и под ним возить грузы. В настоящее время нам надо выстроить импортонезависимую модель морской экономики", - добавил Патрушев.
Но это не значит, что Россия замыкается от внешнего мира, отказываясь от сотрудничества с другими крупными морскими державами, уточнил он.
"Напротив, мы продолжим встраиваться в мировую морскую экономику, будем взаимодействовать со всеми заинтересованными партнерами. Но лишь на условиях взаимной выгоды", - сказал Патрушев.
ЭкономикаРоссияСШААнглияНиколай Патрушевсудоходство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала