13:53 18.03.2026 (обновлено: 13:57 18.03.2026)
Россия избрала верный путь для защиты суверенитета, заявил Слуцкий
Россия избрала верный путь для защиты суверенитета, заявил Слуцкий
Россия избрала единственно верный путь для защиты суверенитета и национальных интересов, приняв в свой состав Крым и начав СВО, РФ оказалась в авангарде борьбы... РИА Новости, 18.03.2026
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия избрала единственно верный путь для защиты суверенитета и национальных интересов, приняв в свой состав Крым и начав СВО, РФ оказалась в авангарде борьбы за справедливый и многополярный миропорядок, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
День воссоединения отмечается 18 марта и является выходным днем в Республике.
"Россия избрала единственно верный путь для защиты суверенитета и национальных интересов. Приняв в свой состав Крым и начав освободительную спецоперацию исконно русских земель Донбасса, наша страна оказалась в авангарде борьбы за справедливый и многополярный миропорядок", - сказал Слуцкий.
И итог борьбы, по его словам, неизбежно приведет к смене парадигмы доминирования "золотого миллиарда", неизбежно "отбросив апологетов европейкой партии войны в кювет мировой политики".
"Еврорусофобы вынуждены будут признать поражение и новые мировых реалии после украинского конфликта. С сенсационным, по сути, заявлением выступил оголтелый критик Москвы президент Финляндии Александр Стубб. Европе де-факто придётся принять территориальные уступки Украины в пользу России", - добавил глава думского комитета.
Слуцкий подчеркнул символизм того, что своими откровениями Стубб поделился в канун 12-летней годовщины воссоединения Крыма с Россией.
Он напомнил, что в марте 2014 года 96,77% жителей Крыма и 95,6% – Севастополя, не согласившись с кровавым госпереворотом в Киеве и захватом власти бандеровской хунтой при поддержке Запада, проголосовали на всенародном референдуме за возвращения в родную гавань, в состав Российской Федерации. "Дальнейший ход истории только подтвердил правильность и справедливость выбора жителей полуострова", - подчеркнул парламентарий.
Слуцкий считает, что и президент Финляндии Александр Стубб, и президент Франции Эммануэль Макрон, и канцлер Германии Фридрих Мерц, и премьер-министр Великобритании Кир Страмер и все остальные "адепты западной гегемонии" должны осознать и принять как факт – Россия не бросает своих.
"Мы не имели права позволить неонацистам подвергнуть геноциду тех, кто говорит и мыслит на русском языке, является частью русской цивилизации, дорожит историей и культурой нашей великой страны. Отстоим и Донбасс, защитим весь Русский мир! Победа близка!", - подытожил он.
