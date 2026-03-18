Россия в январе увеличила импорт одежды из США до пяти миллионов долларов

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия в январе увеличила импорт одежды из США до максимальной за всю современную историю суммы - более 5 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
В расчеты вошли импортируемые из США предметы одежды всех различных видов, включая детскую: от маек до костюмов, учитывались и платки, галстуки, перчатки, нижнее белье.
Так, в начале года Россия ввезла одежду из Штатов на 5,5 миллиона долларов против 1,5 миллиона в январе 2025 года. Таким образом, импорт увеличился в 3,7 раза в годовом выражении.
Согласно расчетам, сумма закупок достигла максимума с 2002 года. Более ранних данных ведомство не предоставляет.
Больше всего Москва купила у Вашингтона футболки - на 1,6 миллиона долларов, платья из шерстяной пряжи - на 1,2 миллиона долларов, а также костюмы из хлопчато-бумажной ткани - на 1,1 миллиона. Помимо этого, на крупную сумму были закуплены свитеры и пуловеры - 278,4 тысячи долларов, а также нижнее белье - 67,7 тысячи.
В результате Россия по итогам января стала 14-м крупнейшим импортером одежды из США с долей в 1,3% от всех поставок. При этом в топ-5 покупателей вошли Канада (30,7%), Мексика (28,7%), Великобритания (4,1%), Китай (2,9%) и Германия (2,5%).