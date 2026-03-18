Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 18.03.2026 (обновлено: 11:20 18.03.2026)
https://ria.ru/20260318/rossija-2081381923.html
Россия в январе увеличила импорт одежды из США до пяти миллионов долларов
Россия в январе увеличила импорт одежды из США до пяти миллионов долларов
2026-03-18T11:19:00+03:00
2026-03-18T11:20:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97636/10/976361018_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_421b0ec4dd318977880ab0f5260d52b4.jpg
https://ria.ru/20260312/eksport-2080349096.html
https://ria.ru/20260314/ssha-2080680135.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97636/10/976361018_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_fd8c1c19c28ec6940059ba7b58b9790c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Fotolia / alphaspiritПокупка одежды
Покупка одежды - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© Fotolia / alphaspirit
Покупка одежды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия в январе увеличила импорт одежды из США до максимальной за всю современную историю суммы - более 5 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
В расчеты вошли импортируемые из США предметы одежды всех различных видов, включая детскую: от маек до костюмов, учитывались и платки, галстуки, перчатки, нижнее белье.
Выпечка сладких булочек - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Россия в январе почти вдвое нарастила экспорт сладкого и выпечки в США
12 марта, 21:32
Так, в начале года Россия ввезла одежду из Штатов на 5,5 миллиона долларов против 1,5 миллиона в январе 2025 года. Таким образом, импорт увеличился в 3,7 раза в годовом выражении.
Согласно расчетам, сумма закупок достигла максимума с 2002 года. Более ранних данных ведомство не предоставляет.
Больше всего Москва купила у Вашингтона футболки - на 1,6 миллиона долларов, платья из шерстяной пряжи - на 1,2 миллиона долларов, а также костюмы из хлопчато-бумажной ткани - на 1,1 миллиона. Помимо этого, на крупную сумму были закуплены свитеры и пуловеры - 278,4 тысячи долларов, а также нижнее белье - 67,7 тысячи.
В результате Россия по итогам января стала 14-м крупнейшим импортером одежды из США с долей в 1,3% от всех поставок. При этом в топ-5 покупателей вошли Канада (30,7%), Мексика (28,7%), Великобритания (4,1%), Китай (2,9%) и Германия (2,5%).
Магазин обуви - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
США увеличили экспорт обуви в Россию до максимума с 2002 года
14 марта, 16:39
 
РоссияСШАМоскваЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала