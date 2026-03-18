В России разработали систему для выявления метастазов

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские ученые разработали систему ИИ для автоматического выявления метастазов колоректального рака в лимфатических узлах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сеченовского университета.

"Ученые Сеченовского Университета совместно с российской ИТ-компанией Medical Neuronets и специалистами Московской городской онкологической больницы № 62 разработали систему искусственного интеллекта для автоматического выявления метастазов колоректального рака в лимфатических узлах", - рассказали в вузе.

Там уточнили, что новая система работает в два этапа. Сначала алгоритм просматривает цифровой препарат целиком и отмечает участки, которые выглядят подозрительно. Затем проводится более детальный анализ, и программа выделяет границы опухолевых клеток, накладывая на изображение полупрозрачную маску. Такой подход помогает врачу быстрее сориентироваться и сосредоточиться на потенциально значимых зонах.