В России разработали систему для выявления метастазов
Российские ученые разработали систему ИИ для автоматического выявления метастазов колоректального рака в лимфатических узлах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T07:12:00+03:00
В России разработали систему для выявления метастазов колоректального рака
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские ученые разработали систему ИИ для автоматического выявления метастазов колоректального рака в лимфатических узлах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сеченовского университета.
"Ученые Сеченовского Университета совместно с российской ИТ-компанией Medical Neuronets и специалистами Московской городской онкологической больницы № 62 разработали систему искусственного интеллекта для автоматического выявления метастазов колоректального рака в лимфатических узлах", - рассказали в вузе.
Там уточнили, что новая система работает в два этапа. Сначала алгоритм просматривает цифровой препарат целиком и отмечает участки, которые выглядят подозрительно. Затем проводится более детальный анализ, и программа выделяет границы опухолевых клеток, накладывая на изображение полупрозрачную маску. Такой подход помогает врачу быстрее сориентироваться и сосредоточиться на потенциально значимых зонах.
"Технология не заменяет врача, а выступает инструментом поддержки принятия решений. В перспективе подобные решения могут быть интегрированы в цифровые рабочие места патоморфологов, что позволит снизить риск пропуска мелких очагов и повысить стандартизацию онкологической диагностики", - заключили в вузе.