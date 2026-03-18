МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ представила навигатор по налоговой стратегии с детальным разбором особенностей налогообложения для экспортеров, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)

"Школа экспорта Российского экспортного центра выпустила актуализированное бесплатное учебное пособие "Налоговые аспекты экспорта". Издание полностью адаптировано под новые экономические реалии и включает в себя последние изменения в законодательстве", - отмечается в сообщении.

Ознакомиться с материалами и скачать обновленное пособие можно в соответствующих разделах на официальных ресурсах Группы РЭЦ - в библиотеке пособий на сайте РЭЦ и в едином каталоге услуг на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

Эксперты Школы экспорта подчеркивают, что в условиях динамичной трансформации рынков налоговое планирование становится инструментом создания цифровой ликвидности. Актуализированный материал поможет бизнесу превратить налоговые аспекты из административного барьера в фактор агрессивного расширения на внешние рынки.

В обновленном пособии экспортеров ждут детальный разбор изменений в НК РФ и их прямое влияние на операционную деятельность в сфере ВЭД, выбор системы налогообложения (сравнительный анализ режимов для максимизации выгоды в зависимости от специфики бизнеса), методика расчета влияния налогов на маржинальность и итоговую эффективность сделок, бесшовный возврат НДС (ключевые факторы для успешного и оперативного получения вычетов из бюджета), практические рекомендации по взаимодействию с инспекцией и эффективному прохождению проверок.

Пособие призвано стать прикладным инструментом как для собственников малого и среднего бизнеса, так и для топ-менеджмента крупных холдингов: финансовых директоров, главных бухгалтеров и руководителей департаментов ВЭД.

