Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/rets-2081381137.html
Школа экспорта РЭЦ представила навигатор по налоговой стратегии
экономика
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848738963_722:208:3382:1704_1920x0_80_0_0_8808c75659f6e9864b10ff5c672c53e3.jpg
https://ria.ru/20260317/rets-2081220368.html
https://ria.ru/20260317/premiya-2081177687.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848738963_651:0:3382:2048_1920x0_80_0_0_7660a054e6c8f793eb1babca3a492bf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРЭЦ
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ представила навигатор по налоговой стратегии с детальным разбором особенностей налогообложения для экспортеров, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)
"Школа экспорта Российского экспортного центра выпустила актуализированное бесплатное учебное пособие "Налоговые аспекты экспорта". Издание полностью адаптировано под новые экономические реалии и включает в себя последние изменения в законодательстве", - отмечается в сообщении.
Ознакомиться с материалами и скачать обновленное пособие можно в соответствующих разделах на официальных ресурсах Группы РЭЦ - в библиотеке пособий на сайте РЭЦ и в едином каталоге услуг на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Эксперты Школы экспорта подчеркивают, что в условиях динамичной трансформации рынков налоговое планирование становится инструментом создания цифровой ликвидности. Актуализированный материал поможет бизнесу превратить налоговые аспекты из административного барьера в фактор агрессивного расширения на внешние рынки.
В обновленном пособии экспортеров ждут детальный разбор изменений в НК РФ и их прямое влияние на операционную деятельность в сфере ВЭД, выбор системы налогообложения (сравнительный анализ режимов для максимизации выгоды в зависимости от специфики бизнеса), методика расчета влияния налогов на маржинальность и итоговую эффективность сделок, бесшовный возврат НДС (ключевые факторы для успешного и оперативного получения вычетов из бюджета), практические рекомендации по взаимодействию с инспекцией и эффективному прохождению проверок.
Пособие призвано стать прикладным инструментом как для собственников малого и среднего бизнеса, так и для топ-менеджмента крупных холдингов: финансовых директоров, главных бухгалтеров и руководителей департаментов ВЭД.
Узнать больше о комплексных образовательных программах и возможностях для роста в международной торговле можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала