Американский авианосец Gerald R. Ford отправился на ремонт после пожара

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Американский авианосец USS Gerald R. Ford вынужден прервать свое участие в операции "Эпическая ярость" и отправиться на ремонт на Крит после того, как на его борту произошел пожар, сообщает в среду Институт ВМС США (USNI) со ссылкой на высокопоставленный источник.

По словам источника, ремонт займет более недели.

Другой источник сообщил, что в итоге один пострадавший матрос был эвакуирован с борта судна, а двое получили порезы. Более чем 200 членам экипажа была оказана помощь в связи с тем, что они надышались дымом. Все они уже вернулись к своим обязанностям, сказано в материале.

Пожар уничтожил спальные места и форму, в связи с чем ВМС пришлось изъять на минувших выходных 1000 матрасов со строящегося в Норфолке второго атомного авианосца этого типа USS John F. Kennedy и направить их на пострадавший корабль.

"ВМС также собрал почти 2000 спортивных костюмов и других предметов одежды для выдачи команде, потому что многие матросы не могут постирать веща, так как большая часть прачечных мощностей выведена из строя", - пишет USNI.

По его информации, борьба с огнем и проверка корабля на полное отсутствие остаточных мест горения продолжались более суток.

Ранее РИА Новости выяснило, что принятый в строй в 2017 году авианосец уже почти год работает за рамками стандартных сроков технического обслуживания. Газета Wall Street Journal сообщала в конце февраля о системных сбоях в вакуумной канализации авианосца.

Как следует из отчета Счетной палаты США от 2022 года, изученного РИА Новости, системы запуска и посадки самолетов авианосца работают со сбоями: с 2014 года их работу почти не удалось улучшить. По прогнозам аудиторов, довести эти ключевые механизмы "до ума" флот сможет не раньше 2030-х годов.

Ранее газета New York Times сообщала, что авианосец может оставаться в походе как минимум до мая. Это доведет срок службы корабля в море почти до года, что станет рекордом по продолжительности среди американских авианосцев после Вьетнамской войны.