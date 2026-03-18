12:00 18.03.2026
Американский авианосец Gerald R. Ford отправился на ремонт после пожара
Американский авианосец Gerald R. Ford отправился на ремонт на Крите

© REUTERS / Stelios MisinasАмериканский авианосец USS Gerald R. Ford пришвартован у берегов греческого острова Крит
Американский авианосец USS Gerald R. Ford пришвартован у берегов греческого острова Крит. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Американский авианосец USS Gerald R. Ford вынужден прервать свое участие в операции "Эпическая ярость" и отправиться на ремонт на Крит после того, как на его борту произошел пожар, сообщает в среду Институт ВМС США (USNI) со ссылкой на высокопоставленный источник.
"Авианосец USS Gerald R. Ford готовится покинуть Красное море для прохождения ремонта на базе ВМС США на Крите после того, как на следующей неделе на нем произошел пожар", - говорится в сообщении.
Члены команды авианосца Джеральд Р. Форд (USS Gerald Ford) во время учений по ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Пожар на авианосце "Джеральд Р. Форд" тушили более 30 часов
17 марта, 09:24
По словам источника, ремонт займет более недели.
Другой источник сообщил, что в итоге один пострадавший матрос был эвакуирован с борта судна, а двое получили порезы. Более чем 200 членам экипажа была оказана помощь в связи с тем, что они надышались дымом. Все они уже вернулись к своим обязанностям, сказано в материале.
Пожар уничтожил спальные места и форму, в связи с чем ВМС пришлось изъять на минувших выходных 1000 матрасов со строящегося в Норфолке второго атомного авианосца этого типа USS John F. Kennedy и направить их на пострадавший корабль.
"ВМС также собрал почти 2000 спортивных костюмов и других предметов одежды для выдачи команде, потому что многие матросы не могут постирать веща, так как большая часть прачечных мощностей выведена из строя", - пишет USNI.
Авианосец USS Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
СМИ: экипаж мог поджечь авианосец ВМС США, чтобы покинуть Ближний Восток
17 марта, 20:26
По его информации, борьба с огнем и проверка корабля на полное отсутствие остаточных мест горения продолжались более суток.
Ранее РИА Новости выяснило, что принятый в строй в 2017 году авианосец уже почти год работает за рамками стандартных сроков технического обслуживания. Газета Wall Street Journal сообщала в конце февраля о системных сбоях в вакуумной канализации авианосца.
Как следует из отчета Счетной палаты США от 2022 года, изученного РИА Новости, системы запуска и посадки самолетов авианосца работают со сбоями: с 2014 года их работу почти не удалось улучшить. По прогнозам аудиторов, довести эти ключевые механизмы "до ума" флот сможет не раньше 2030-х годов.
Ранее газета New York Times сообщала, что авианосец может оставаться в походе как минимум до мая. Это доведет срок службы корабля в море почти до года, что станет рекордом по продолжительности среди американских авианосцев после Вьетнамской войны.
Бывший представитель Белого дома Джон Кирби ранее признал, что подобные нагрузки ведут к износу. По его словам, корабли "тоже устают", и нельзя ожидать от них работы на пике возможностей при такой интенсивной эксплуатации.
Авианосец USS Gerald R. Ford ВМС США - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
В Британии предложили Трампу необычную идею по авианосцу Gerald Ford
17 марта, 21:37
 
