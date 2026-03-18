Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:13 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/reklama-2081336063.html
В ГД предложили ограничить использование неопределенных сроков в рекламе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/02/1486370263_0:132:3171:1916_1920x0_80_0_0_9e33464809a67e1a84aa9477ca0d54ae.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/02/1486370263_221:0:2950:2047_1920x0_80_0_0_c6a99b79c803c32dc46ebafff32f78ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила ограничить использование неопределенных сроков в рекламе, а также призывы к совершению необратимых действий, например, нанесению татуировок или хирургических операций.
Ранее Мещанский районный суд Москвы отклонил иск жителя столицы Дмитрия Мезенцева к сети пиццерий Domino's, требовавшего обязать компанию 100 лет кормить его бесплатной пиццей в обмен на сделанную татуировку с логотипом ресторана, сказано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"С учетом изложенного прошу Вас, уважаемая Анна Юрьевна, в пределах компетенции Роспотребнадзора России представить официальную позицию по вопросу о целесообразности совершенствования законодательства Российской Федерации в части установления более четких требований к содержанию и допустимым условиям рекламных акций, программ лояльности и иных стимулирующих мероприятий", - сказано в письме на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В частности, предлагается рассмотреть возможность нормативного ограничения либо прямого запрета на использование в рекламе и условиях стимулирующих мероприятий формулировок, создающих у потребителя представление о бессрочном, пожизненном или сверхдлительном характере обязательств, если такие обязательства не обеспечены надлежащими юридическими механизмами исполнения и гарантиями защиты прав граждан.
По словам Лантратовой, отсутствие прямого законодательного запрета на подобные условия создает предпосылки для эксплуатации экономической уязвимости граждан, прежде всего молодежи, а также для распространения агрессивных маркетинговых практик, не соответствующих задачам по укреплению здоровья населения, охране достоинства личности и обеспечению реальной защищенности потребителей.
"Особую обеспокоенность вызывает использование в рамках рекламных акций условий, предполагающих совершение гражданами необратимых, потенциально вредных либо чрезмерно рискованных действий, включая действия, способные затронуть здоровье, внешний облик, человеческое достоинство либо иные конституционно значимые блага", - добавляется в документе.
Участие в подобных акциях, по мнению главы думского комитета, может ставиться в зависимость, в частности, от нанесения татуировок, осуществления иных перманентных изменений внешности, участия в унизительных публичных действиях либо совершения поступков, явно несоразмерных по своему характеру возможному поощрению.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала