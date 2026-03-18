В ГД предложили ограничить использование неопределенных сроков в рекламе

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила ограничить использование неопределенных сроков в рекламе, а также призывы к совершению необратимых действий, например, нанесению татуировок или хирургических операций.

Ранее Мещанский районный суд Москвы отклонил иск жителя столицы Дмитрия Мезенцева к сети пиццерий Domino's, требовавшего обязать компанию 100 лет кормить его бесплатной пиццей в обмен на сделанную татуировку с логотипом ресторана, сказано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"С учетом изложенного прошу Вас, уважаемая Анна Юрьевна, в пределах компетенции Роспотребнадзора России представить официальную позицию по вопросу о целесообразности совершенствования законодательства Российской Федерации в части установления более четких требований к содержанию и допустимым условиям рекламных акций, программ лояльности и иных стимулирующих мероприятий", - сказано в письме на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В частности, предлагается рассмотреть возможность нормативного ограничения либо прямого запрета на использование в рекламе и условиях стимулирующих мероприятий формулировок, создающих у потребителя представление о бессрочном, пожизненном или сверхдлительном характере обязательств, если такие обязательства не обеспечены надлежащими юридическими механизмами исполнения и гарантиями защиты прав граждан.

По словам Лантратовой, отсутствие прямого законодательного запрета на подобные условия создает предпосылки для эксплуатации экономической уязвимости граждан, прежде всего молодежи, а также для распространения агрессивных маркетинговых практик, не соответствующих задачам по укреплению здоровья населения, охране достоинства личности и обеспечению реальной защищенности потребителей.

"Особую обеспокоенность вызывает использование в рамках рекламных акций условий, предполагающих совершение гражданами необратимых, потенциально вредных либо чрезмерно рискованных действий, включая действия, способные затронуть здоровье, внешний облик, человеческое достоинство либо иные конституционно значимые блага", - добавляется в документе.