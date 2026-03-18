11:51 18.03.2026
Разногласия между США и ЕС стали прямым конфликтом, считает политолог
Разногласия между США и ЕС стали прямым конфликтом, считает политолог
2026-03-18T11:51:00+03:00
Разногласия между США и ЕС стали прямым конфликтом, считает политолог

Рар: разногласия между США и ЕС приняли форму прямого конфликта из-за Ирана

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги США и Европейского совета в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Разногласия между США и ЕС приняли форму прямого конфликта из-за ситуации вокруг Ирана, такое мнение высказал германский политолог Александр Рар.
"Во второй раз за последние полгода Европейский союз открыто идет наперекор Соединенным Штатам — и на этот раз ставки куда выше. Если прошлым летом европейцы лишь осуждали сближение Дональда Трампа с Россией, то теперь речь идет о прямом конфликте: ЕС резко критикует войну США против Ирана, отказывается поддерживать Вашингтон и Израиль военной силой и фактически бросает вызов своему главному союзнику", - написал Рар в своем Telegram-канале.
По мнению политолога, это является симптомом глубокого раскола, который способен пошатнуть не только НАТО, но и сам Европейский союз.
Европе убеждены: Трамп просчитался, ввязавшись в конфликт с Ираном. Война зашла в тупик, а значит, единственный выход — срочные переговоры", - полагает политолог. По его мнению, "в европейских столицах уже закладывают сценарий", при котором через полгода демократы будут контролировать Конгресс.
При этом, отмечает Рар, Иран для Европы является "второстепенным театром", отвлекающим ресурсы и политическую волю от Украины. На этом фоне у Европы и прежде всего Германии есть амбиции стать самостоятельными глобальными игроками. Однако зависимость Европы от внешних поставок сырья из США, Китая и России никуда не исчезла, а собственной армии или ВПК у Европы нет, отмечает политолог.
"Вашингтон, в свою очередь, вряд ли оставит этот вызов без ответа", - считает он.
По его мнению, "НАТО, похоже, вступает в период раскола". "Независимо от исхода конфликта с Ираном, он будет добиваться соглашения с Москвой по Украине — тем более если это пойдет вразрез с позицией европейцев.... В конечном этапе Европа не выдержит ссору с Вашингтоном и попятится назад, как это было всегда; без Америки в темный лес нового мирового хаоса европейцы не пойдут", - заключил Рар.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
