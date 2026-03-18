Путин выразил лидеру Ирана соболезнования в связи с гибелью Лариджани

ТЕГЕРАН, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи в связи с гибелью секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
"Ваше превосходительство, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Лариджани", - говорится в тексте опубликованного документа.
Путин в послании назвал Лариджани "мудрым и дальновидным политиком, твердо и последовательно отстаивавшим интересы своего народа", и отметил неоднократные встречи с погибшим секретарем иранского Совбеза.
"Светлая память о нем как о настоящем друге нашей страны, много сделавшем для развития отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Тегераном, останется в наших сердцах", - добавил Путин, попросив Хаменеи передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибшего.