Путин выразил лидеру Ирана соболезнования в связи с гибелью Лариджани
22:42 18.03.2026 (обновлено: 23:32 18.03.2026)
Путин выразил лидеру Ирана соболезнования в связи с гибелью Лариджани
2026-03-18T22:42:00+03:00
2026-03-18T23:32:00+03:00
Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Россия, Али Лариджани, Владимир Путин, Моджтаба Хаменеи, Москва
Путин выразил лидеру Ирана соболезнования в связи с гибелью Лариджани

IRIB: Путин выразил лидеру Ирана соболезнования в связи с гибелью Лариджани

ТЕГЕРАН, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи в связи с гибелью секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
Гостелерадиокомпания Ирана IRIB опубликовала в своем Telegram-канале "послание президента РФ Владимира Путина на имя верховного руководителя Исламской Республики Иран Моджтабы Хаменеи с выражением соболезнований в связи с гибелью секретаря Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Лариджани".
"Ваше превосходительство, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Лариджани", - говорится в тексте опубликованного документа.
Путин в послании назвал Лариджани "мудрым и дальновидным политиком, твердо и последовательно отстаивавшим интересы своего народа", и отметил неоднократные встречи с погибшим секретарем иранского Совбеза.
"Светлая память о нем как о настоящем друге нашей страны, много сделавшем для развития отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Тегераном, останется в наших сердцах", - добавил Путин, попросив Хаменеи передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибшего.
