17:28 18.03.2026
Путин поддержал разрешение компаниям оставаться в реестре МТК до пяти лет
Путин поддержал разрешение компаниям оставаться в реестре МТК до пяти лет
Президент России Владимир Путин поддержал предложение разрешить малым и средним предприятиям оставаться в реестре малых технологических компаний (МТК) до пяти лет.
россия
экономика
владимир путин
максим решетников
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Экономика, Владимир Путин, Максим Решетников, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин поддержал разрешение компаниям оставаться в реестре МТК до пяти лет

Путин поддержал предложение разрешить компаниям оставаться в реестре МТК 5 лет

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение разрешить малым и средним предприятиям оставаться в реестре малых технологических компаний (МТК) до пяти лет.
В ходе совещания правительства РФ с Путиным министр экономического развития Максим Решетников попросил поддержать предложение дать возможность компаниям оставаться в реестре МТК до пяти лет, сейчас это возможно в течение трех лет, потом необходимо переподтверждать статус.
"Давайте так и сделаем, конечно. Мы эту работу продолжаем, безусловно", - сказал Путин.
Также в ходе совещания Путин попросил доложить генерального директора АСИ Светлану Чупшеву о конкурсе растущих российских брендов "Знай наших". Он выразил уверенность, что агентство реализует все планы по поддержке технологических проектов.
РоссияЭкономикаВладимир ПутинМаксим РешетниковСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
