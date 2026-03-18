Путин поручил правительству уделять пристальное внимание развитию Крыма

"За прошедшие годы многое сделано для развития Крыма и Севастополя. В течение 12 лет на решение приоритетных социально-экономических вопросов полуострова направлено порядка 1,3 триллиона рублей. Восстанавливаются и появляются новые объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, энергообеспечения, промышленности, образования и здравоохранения", - сказал глава государства в ходе совещания.

Путин отметил, что в Крыму и Севастополе реализуются новые инвестиционные проекты как с участием государства, так и бизнеса. А в результате налаживается выпуск востребованной продукции, создаются качественные рабочие места, растут и заработные платы. Этому также способствует успешно функционирующая на территории региона свободная экономическая зона, в которой уже зарегистрировано более 1,6 тысячи резидентов.