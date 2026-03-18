16:15 18.03.2026 (обновлено: 17:11 18.03.2026)
Путин надеется, что МОК перестанет использовать спорт в политической борьбе
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что МОК перестанет использовать спорт в качестве инструмента политической борьбы. РИА Новости, 18.03.2026
международный олимпийский комитет (мок)
владимир путин
россия
олимпийский комитет россии (окр)
михаил дегтярев
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что МОК перестанет использовать спорт в качестве инструмента политической борьбы.
Глава государства поддержал тезис министра спорта РФ и председателя Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева о том, что спорт должен быть маяком, и вспомнил советского фокусника Амаяка Акопяна, отметив, что тот показывал такие фокусы, которыми все восхищались.
"Очень бы хотелось, чтобы в связи со сменой команды в Международном олимпийском комитете, чтобы МОК перестал заниматься фокусами и перестал бы использовать международный спорт в качестве инструмента политической борьбы", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ.
Путин также выразил надежду на то, что МОК придет к тому, о чем говорил основатель современного олимпизма Пьер де Кубертен: "чтобы спорт объединял людей, объединял мир, способствовал разрешению конфликтов, а не усугублял бы эти конфликты".
"Будем надеяться, что так оно и будет в ближайшее время", - заключил российский лидер.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что "в мире, охваченном конфликтами, раздорами и трагедиями" спорт должен "оставаться маяком надежды – силой, объединяющей весь мир в мирном соперничестве", а также сообщил об отсутствии у организации средств для обеспечения выполнения резолюции об олимпийском перемирии, которое началось 30 января и должно закончится через семь дней после завершения Паралимпиады 6-15 марта. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Россияне в большинстве видов спорта были отстранены от участия в международных турнирах после начала СВО. Также МОК запретил проведение международных соревнований на территории России. Основанием для введения санкций в отношении российских спортсменов в 2022 году стало якобы "нарушение олимпийского перемирия" в связи с началом действий на Украине после завершения Олимпийских игр в Пекине.
