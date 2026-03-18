МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял участие в открытии объектов в Крыму в день его воссоединения с Россией.
Так, среди открытых объектов - Федеральный детский реабилитационный центр Минздрава РФ в Евпатории на 300 коек. Путин рассказал, что в реабилитационном центре будет оказываться специализированная высокотехнологичная помощь детям с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов чувств и соматическими заболеваниями.
Второй объект - новый крытый каток с искусственным льдом в Севастополе, который будет способствовать развитию спорта среди детей и молодежи, улучшению социальной среды в городе. По словам президента РФ, каток станет "одним из ведущих центров развития хоккея, фигурного катания, других зимних видов спорта в нашем южном регионе". Этот объект будет способствовать росту их популярности среди юных спортсменов, которые смогут регулярно с пользой для здоровья заниматься физкультурой.
Кроме того, были открыты реконструированные канализационные очистные сооружения в поселке Миндальное в городском округе Судак. "Этот объект существенно сократит сброс неочищенных сточных вод, а также улучшит экологическую обстановку, которая испытывает дополнительную нагрузку в летние месяцы, когда на курорты полуострова приезжают миллионы туристов", - сказал президент.
Глава государства отдельно поблагодарил всех, кто участвует в масштабной работе по восстановлению исторических регионов России.
