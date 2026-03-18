Выбор крымчан быть с Россией незыблем, заявил Путин

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Выбор крымчан быть с Россией незыблем, он стал одной из важнейших вех в истории России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Этот выбор неизменен и незыблем. Он продиктован судьбой нашего отечества, стал одной из важнейших, без всякого преувеличения, может быть, и определяющих вех в ее тысячелетней истории, символом единства, воли и сплоченности всего нашего многонационального народа", - отметил глава государства на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.