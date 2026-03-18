Путин обсудил с правительством развитие Крыма и Севастополя

"В Крыму и Севастополе реализуются новые инвестиционные проекты как с участием государства, так и бизнеса. В результате налаживается выпуск востребованной продукции, создаются качественные рабочие места, растут и заработные платы", — рассказал он.
В России 18 марта празднуется День воссоединения Крыма с Россией.
На фото: митинг-концерт в Центральном новосибирском парке.
Республика Крым и город Севастополь стали 84-м и 85-м российскими субъектами.
День вхождения Крыма в состав России традиционно отмечается по всей стране митингами, концертами, массовыми гуляниями и другими праздничными мероприятиями.
На фото: председатель Думы города Владивостока Андрей Брик (в центре) на митинге-концерте, посвященном годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Главные мероприятия в отдельных городах завершаются праздничным салютом.
Сегодня Путин провел совещание с правительством, основной темой которого стало социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя.
Он по видеосвязи принял участие в открытии нескольких объектов на полуострове: детского реабилитационного центра в Евпатории, крытого катка с искусственным льдом в Севастополе, очистных сооружений в поселке Миндальное.
С момента воссоединения с Россией Крым и Севастополь добились впечатляющих успехов в росте качества жизни, развитии социальной сферы и экономики. Собственные доходы регионов кратно выросли по сравнению с показателями 2014 года.
Путин подчеркивал, высокие темпы развития полуострова важно сохранять, а в работе опираться на мнение и запрос и местных жителей.
На фото: заплыв участников клуба "Морж" в Евпатории.
- турпоток на Крым с 2014 года увеличился вдвое и составил 7,4 миллиона человек в 2025-м;
- на полуострове планируют построить и реконструировать 11 километров набережных;
- ввод недвижимости в Крыму и Севастополе на одного человека превысил в прошлом году среднероссийский показатель на 12 процентов;
- на транспортную инфраструктуру за 12 лет выделили 760 миллиардов рублей;
- обход Алушты планируют достроить к концу 2026 года;
- модернизацию очистных сооружений в Севастополе завершат к 2027-му.