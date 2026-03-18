Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с правительством развитие Крыма и Севастополя - РИА Новости, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 18.03.2026 (обновлено: 17:26 18.03.2026)
https://ria.ru/20260318/putin-2081468124.html
Путин обсудил с правительством развитие Крыма и Севастополя
Путин обсудил с правительством развитие Крыма и Севастополя - РИА Новости, 18.03.2026
Путин обсудил с правительством развитие Крыма и Севастополя
На развитие Крыма и Севастополя направили более триллиона рублей, сообщил президент Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T16:02:00+03:00
2026-03-18T17:26:00+03:00
россия
республика крым
севастополь
владимир путин
марат хуснуллин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081504563_0:256:3072:1984_1920x0_80_0_0_ca4824e1e8d9f1b63578c74e431e1d56.jpg
https://ria.ru/20260318/rossiya-2081218130.html
https://ria.ru/20260313/krym-2080397416.html
россия
республика крым
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о развитии Крыма
Путин о развитии Крыма.
2026-03-18T16:02
true
PT2M12S
"Навсегда": в Москве прошла акция в честь Дня воссоединения Крыма с Россией
На ВДНХ прошла акция в честь Дня воссоединения Крыма с Россией. Более трех тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской Роты" выстроились в надпись "Навсегда" и контур карты Республики Крым. Кроме того, участники акции развернули флаги РФ, Крыма и города-героя Севастополя. Также активисты торжественно прошли по территории ВДНХ, скандируя "Крым. Россия. Навсегда!".
2026-03-18T16:02
true
PT0M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081504563_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5e6e2022cd9f3fdc612e5afbeb777f54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика крым, севастополь, владимир путин, марат хуснуллин
Россия, Республика Крым, Севастополь, Владимир Путин, Марат Хуснуллин
Путин обсудил с правительством развитие Крыма и Севастополя

Путин поручил правительству уделять пристальное внимание развитию Крыма

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. На развитие Крыма и Севастополя направили более триллиона рублей, сообщил президент Владимир Путин.
«
"За прошедшие годы многое сделано для развития Крыма и Севастополя. В течение 12 лет на решение приоритетных социально-экономических вопросов полуострова направлено порядка 1,3 триллиона рублей", — заявил он на совещании с правительством в годовщину воссоединения регионов с Россией.
Участники митинга в Севастополе. 23 февраля 2014 - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
"Украину сюда не звали". Победа России, изменившая ход истории
Вчера, 08:00
Президент поручил правительству уделять пристальное внимание развитию полуострова. Он назвал выбор крымчан и севастопольцев историческим, участники СВО сражаются за их право на самоопределение.
Путин также поблагодарил всех, кто участвует в восстановлении регионов. В Крыму работает свободная экономическая зона, в ней зарегистрировано более 1,6 тысячи резидентов.
«

"В Крыму и Севастополе реализуются новые инвестиционные проекты как с участием государства, так и бизнеса. В результате налаживается выпуск востребованной продукции, создаются качественные рабочие места, растут и заработные платы", — рассказал он.

Годовщина воссоединения Крыма с Россией
© РИА Новости / Илья Питалев

В России 18 марта празднуется День воссоединения Крыма с Россией.

Развертывание флага России в рамках шествия активистов, приуроченного ко Дню воссоединения Крыма с Россией, на ВДНХ в Москве

В России 18 марта празднуется День воссоединения Крыма с Россией.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На фото: митинг-концерт в Центральном новосибирском парке.

Митинг-концерт, посвящённый Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, в Центральном парке Новосибирска

На фото: митинг-концерт в Центральном новосибирском парке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Республика Крым и город Севастополь стали 84-м и 85-м российскими субъектами.

Развертывание флага Севастополя в рамках шествия активистов, приуроченного ко Дню воссоединения Крыма с Россией, на ВДНХ в Москве

Республика Крым и город Севастополь стали 84-м и 85-м российскими субъектами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

День вхождения Крыма в состав России традиционно отмечается по всей стране митингами, концертами, массовыми гуляниями и другими праздничными мероприятиями.

Митинг-концерт, посвящённый Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, в Центральном парке Новосибирска

День вхождения Крыма в состав России традиционно отмечается по всей стране митингами, концертами, массовыми гуляниями и другими праздничными мероприятиями.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На фото: председатель Думы города Владивостока Андрей Брик (в центре) на митинге-концерте, посвященном годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик (в центре) на митинге-концерте, посвященном 12-й годовщине воссоединения Крыма с Россией, на территории мультимедийного парка Россия – Моя история во Владивостоке

На фото: председатель Думы города Владивостока Андрей Брик (в центре) на митинге-концерте, посвященном годовщине воссоединения Крыма с Россией.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
5 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Главные мероприятия в отдельных городах завершаются праздничным салютом.

Шествие активистов, приуроченное ко Дню воссоединения Крыма с Россией, на ВДНХ в Москве

Главные мероприятия в отдельных городах завершаются праздничным салютом.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Сегодня Путин провел совещание с правительством, основной темой которого стало социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя.

Участники митинга-концерта, посвященного 12-й годовщине воссоединения Крыма с Россией, на территории мультимедийного парка Россия – Моя история во Владивостоке

Сегодня Путин провел совещание с правительством, основной темой которого стало социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 11
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Он по видеосвязи принял участие в открытии нескольких объектов на полуострове: детского реабилитационного центра в Евпатории, крытого катка с искусственным льдом в Севастополе, очистных сооружений в поселке Миндальное.

Участники клуба Морж перед началом заплыва в честь празднования 12-й годовщины воссоединения Крыма с Россией на берегу Черного моря в Евпатории

Он по видеосвязи принял участие в открытии нескольких объектов на полуострове: детского реабилитационного центра в Евпатории, крытого катка с искусственным льдом в Севастополе, очистных сооружений в поселке Миндальное.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

С момента воссоединения с Россией Крым и Севастополь добились впечатляющих успехов в росте качества жизни, развитии социальной сферы и экономики. Собственные доходы регионов кратно выросли по сравнению с показателями 2014 года.

На фото: митинг-концерт в Центральном новосибирском парке.

Митинг-концерт, посвящённый Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, в Центральном парке Новосибирска

С момента воссоединения с Россией Крым и Севастополь добились впечатляющих успехов в росте качества жизни, развитии социальной сферы и экономики. Собственные доходы регионов кратно выросли по сравнению с показателями 2014 года.

На фото: митинг-концерт в Центральном новосибирском парке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Путин подчеркивал, высокие темпы развития полуострова важно сохранять, а в работе опираться на мнение и запрос и местных жителей.

Митинг-концерт, посвящённый Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, в Центральном парке Новосибирска

Путин подчеркивал, высокие темпы развития полуострова важно сохранять, а в работе опираться на мнение и запрос и местных жителей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 11
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: заплыв участников клуба "Морж" в Евпатории.

Заплыв участников клуба Морж в честь празднования 12-й годовщины воссоединения Крыма с Россией у берега Черного моря в Евпатории

На фото: заплыв участников клуба "Морж" в Евпатории.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
11 из 11

В России 18 марта празднуется День воссоединения Крыма с Россией.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 11

На фото: митинг-концерт в Центральном новосибирском парке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 11

Республика Крым и город Севастополь стали 84-м и 85-м российскими субъектами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 11

День вхождения Крыма в состав России традиционно отмечается по всей стране митингами, концертами, массовыми гуляниями и другими праздничными мероприятиями.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 11

На фото: председатель Думы города Владивостока Андрей Брик (в центре) на митинге-концерте, посвященном годовщине воссоединения Крыма с Россией.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
5 из 11

Главные мероприятия в отдельных городах завершаются праздничным салютом.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 11

Сегодня Путин провел совещание с правительством, основной темой которого стало социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 11

Он по видеосвязи принял участие в открытии нескольких объектов на полуострове: детского реабилитационного центра в Евпатории, крытого катка с искусственным льдом в Севастополе, очистных сооружений в поселке Миндальное.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 11

С момента воссоединения с Россией Крым и Севастополь добились впечатляющих успехов в росте качества жизни, развитии социальной сферы и экономики. Собственные доходы регионов кратно выросли по сравнению с показателями 2014 года.

На фото: митинг-концерт в Центральном новосибирском парке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 11

Путин подчеркивал, высокие темпы развития полуострова важно сохранять, а в работе опираться на мнение и запрос и местных жителей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 11

На фото: заплыв участников клуба "Морж" в Евпатории.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
11 из 11
По его словам, проекты развития Севастополя меняют его облик и возвращают ему былые блеск и славу.
«
"Цели по развитию Крыма, Севастополя и других наших исторических территорий являются одной из важных частей стратегических планов развития страны в целом", — добавил Путин.
Во время совещания президент по видеосвязи принял участие в открытии нескольких объектов на полуострове: детского реабилитационного центра в Евпатории, крытого катка с искусственным льдом в Севастополе, очистных сооружений в поселке Миндальное.
С докладом о развитии полуострова выступил вице-премьер Марат Хуснуллин. Его основные заявления:
  • турпоток на Крым с 2014 года увеличился вдвое и составил 7,4 миллиона человек в 2025-м;
  • на полуострове планируют построить и реконструировать 11 километров набережных;
  • ввод недвижимости в Крыму и Севастополе на одного человека превысил в прошлом году среднероссийский показатель на 12 процентов;
  • на транспортную инфраструктуру за 12 лет выделили 760 миллиардов рублей;
  • обход Алушты планируют достроить к концу 2026 года;
  • модернизацию очистных сооружений в Севастополе завершат к 2027-му.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
В Крыму ответили на слова Зеленского о поддержке воссоединения с Россией
13 марта, 08:28
 
РоссияРеспублика КрымСевастопольВладимир ПутинМарат Хуснуллин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала