Путин открыт к обсуждению самых острых вопросов, заявил Песков

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда открыт к обсуждению самых острых вопросов, поэтому европейцам еще не поздно подать сигналы о готовности к энергосотрудничеству, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Иных сигналов мы не получали от европейцев. С другой стороны, никогда не поздно. Вы знаете, что президент Путин открыт к конструктивному диалогу, открыт к обсуждению самых острых вопросов за столом переговоров", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, были ли какие-то сигналы со стороны Европы по теме энергосотрудничества.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит правительству, чтобы оно совместно с российскими компаниями проработало вопрос поставок природного газа из России на перспективные рынки. Глава государства сообщил, что России может быть выгоднее прекратить поставки на европейский рынок уже сейчас, до того как вступят в силу ограничения Евросоюза, и уйти на новые рынки и там закрепиться.