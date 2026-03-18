Путин обсудит с кабмином развитие Крыма

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание с правительством, основной темой которого станет социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя.
Совещание пройдет в режиме видеоконференции, с докладом выступит вице-премьер Марат Хуснуллин. Кроме того, планируется рассмотреть ряд текущих вопросов.
Крым воссоединился с Россией 12 лет назад по итогам референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Договор о принятии полуострова в состав России был подписан 18 марта. В ходе голосования 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Года назад глава государства отмечал, что с момента воссоединения с Россией, Крым и Севастополь добились впечатляющих успехов в росте качества жизни, развитии социальной сферы и экономики. Собственные доходы регионов кратно выросли по сравнению с показателями 2014 года. Путин подчеркивал, высокие темпы развития полуострова необходимо сохранять, а в работе по реализации планов развития опираться на мнение и запрос и местных жителей.