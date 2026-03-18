МЕХИКО, 18 мар — РИА Новости. Во всех провинциях Кубы восстановили подачу электричества после масштабного сбоя, сообщила государственная энергокомпания Unión Eléctrica de Cuba.
"В настоящий момент провинция Гранма подключена к национальной электроэнергетической системе, в связи с чем все провинции уже взаимосвязаны между собой", — заявила она в соцсети Х.
Сейчас энергетики готовят тепловые генерирующие мощности к синхронизации с системой.
Ее полное отключение произошло в понедельник. Еще один сбой из-за аварии на ТЭЦ "Антонио Гитеррас" случился менее двух недель назад. Другая неполадка в работе системы оставила без света столичный регион 10 марта.
Куба переживает топливный кризис, обострившийся после указа главы Белого дома Дональда Трампа от 29 января. Из-за этого на острове время от времени проходят протесты. Правительство заявляет, что с помощью энергетической блокады США стремятся задушить экономику страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
Представитель Кремля Дмитрий Песков называл ситуацию критической. Москва обсуждает с Гаваной варианты поддержки и разрешения проблемы.