МИД Ирана заявил о разработке нового правового режима в Ормузском проливе

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Замглавы МИД Ирана Вахид Джалялзаде заявил, что дипведомство занимается разработкой нового правового режима в Ормузском проливе, он заработает после окончания конфликта.
"Наши коллеги в МИД занимаются разработкой нового правового режима в Ормузском проливе. После окончания войны, безусловно, мы с коллегами создадим этот режим для Ормузского пролива в сотрудничестве с Оманом", - сказал замглавы МИД, его слова приводит иранский телеканал SNN.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.