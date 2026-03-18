Генсек НАТО не ответил на вопрос о выходе США из-за Ормузского пролива

БРЮССЕЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции не смог ответить на вопрос о риске выхода США из организации из-за отсутствия помощи союзников в Ормузском проливе.
"Что касается Ормузского пролива, я был в контакте со многими союзниками. Мы все, конечно, согласны, что пролив должен быть снова открыт. И насколько мне известно, союзники работают вместе, обсуждая, как это сделать, какой способ является наилучшим. Они работают над этим коллективно, чтобы найти путь вперед", - ответил он на вопрос, как он оценивает намеки президента США Дональда Трампа о возможном выходе Вашингтона из НАТО, вызванном нежеланием союзников по НАТО участвовать в усилиях по открытию Ормузского пролива.
Президент США Дональд Трамп 14 марта призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства. Позже он обвинил союзников в неготовности прийти на помощь и сравнил альянс с улицей с односторонним движением.
Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила 16 марта, что 27 стран ЕС, из которых 23 входят в НАТО, не готовы расширить мандат военной миссии Aspides, противодействующей активности йеменских хуситов в Красном море, и направлять свои ВМС в Ормузский пролив, как этого требуют США.