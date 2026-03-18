Трамп считает, что союзники займутся Ормузским проливом после операции США

ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду предположил, что союзные с Вашингтоном страны включатся в обеспечение судоходства в Ормузском проливе только после того, как США "разберутся" с Ираном.

"Интересно, что произойдет, если мы покончим с тем, что осталось от иранского (правительства - ред.) и позволим странам, которые его используют, а мы не используем, нести ответственность за так называемый пролив? Это заставило бы союзников включиться в работу, и быстро", - написал он в своей соцсети Truth Social.