Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает, что союзники займутся Ормузским проливом после операции США - РИА Новости, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/proliv-2081530989.html
Трамп считает, что союзники займутся Ормузским проливом после операции США
Трамп считает, что союзники займутся Ормузским проливом после операции США - РИА Новости, 18.03.2026
Трамп считает, что союзники займутся Ормузским проливом после операции США
Президент США Дональд Трамп в среду предположил, что союзные с Вашингтоном страны включатся в обеспечение судоходства в Ормузском проливе только после того, как РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T19:04:00+03:00
2026-03-18T19:04:00+03:00
в мире
ормузский пролив
сша
иран
кайя каллас
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079676252_0:117:1560:995_1920x0_80_0_0_f781f81183f4d201e31a327ab372ec74.jpg
https://ria.ru/20260318/tramp-2081528591.html
ормузский пролив
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079676252_97:0:1482:1039_1920x0_80_0_0_009a87cf80ab80aacbff373eeb942b4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ормузский пролив, сша, иран, кайя каллас, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, США, Иран, Кайя Каллас, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп считает, что союзники займутся Ормузским проливом после операции США

Трамп: союзники займутся открытием Ормузского пролива только после операции США

© Фото : The White House/Tia DufourПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© Фото : The White House/Tia Dufour
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду предположил, что союзные с Вашингтоном страны включатся в обеспечение судоходства в Ормузском проливе только после того, как США "разберутся" с Ираном.
"Интересно, что произойдет, если мы покончим с тем, что осталось от иранского (правительства - ред.) и позволим странам, которые его используют, а мы не используем, нести ответственность за так называемый пролив? Это заставило бы союзников включиться в работу, и быстро", - написал он в своей соцсети Truth Social.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства. Германия и Франция уже ответили отказом на просьбу Трампа. В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Белый дом ответил на слова о внешнем влиянии на Трампа в конфликте с Ираном
Вчера, 18:54
 
В миреОрмузский проливСШАИранКайя КалласДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала