Трамп считает, что союзники займутся Ормузским проливом после операции США

ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду предположил, что союзные с Вашингтоном страны включатся в обеспечение судоходства в Ормузском проливе только после того, как США "разберутся" с Ираном.
"Интересно, что произойдет, если мы покончим с тем, что осталось от иранского (правительства - ред.) и позволим странам, которые его используют, а мы не используем, нести ответственность за так называемый пролив? Это заставило бы союзников включиться в работу, и быстро", - написал он в своей соцсети Truth Social.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства. Германия и Франция уже ответили отказом на просьбу Трампа. В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив.