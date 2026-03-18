Примаков назвал принявших решение об экстрадиции Бутягина тварями - РИА Новости, 18.03.2026
15:59 18.03.2026
Примаков назвал принявших решение об экстрадиции Бутягина тварями
Примаков назвал принявших решение об экстрадиции Бутягина тварями - РИА Новости, 18.03.2026
Примаков назвал принявших решение об экстрадиции Бутягина тварями
Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал "тварями" принявших решение в Варшаве об экстрадиции ученого Александра Бутягина на Украину. РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T15:59:00+03:00
2026-03-18T15:59:00+03:00
украина
варшава
польша
александр бутягин
евгений примаков
украина
варшава
польша
украина, варшава, польша, александр бутягин, евгений примаков
Украина, Варшава, Польша, Александр Бутягин, Евгений Примаков
Примаков назвал принявших решение об экстрадиции Бутягина тварями

Примаков грубо высказался о принявших решение экстрадировать Бутягина на Украину

Евгений Примаков. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал "тварями" принявших решение в Варшаве об экстрадиции ученого Александра Бутягина на Украину.
В среду Окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции Бутягина на Украину. Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина", где близкие ученого публикуют новости о нем, сообщил, что защита археолога обжалует решение о его экстрадиции.
"Вот твари же. Просто твари. Они реально решили отдать учёного, не политика, не военного человека, а учёного на буквально мучения и смерть - кто-то сомневается, что на Украине это будет иначе?" - написал Примаков в своем Telegram-канале, комментируя решение суда Варшавы.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.
Знакомые Бутягина отреагировали на решение суда о его экстрадиции
Вчера, 14:48
 
УкраинаВаршаваПольшаАлександр БутягинЕвгений Примаков
 
 
