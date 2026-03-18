Президент Кипра назвал британские военные базы пережитком колониализма

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент Кипра Никос Христодулидис назвал присутствие британских военных баз на острове пережитком колониализма и заявил, что обсудит их будущее с британской стороной.
"Я больше не дипломат, поэтому я могу это сказать. Присутствие британских баз на Кипре - это пережиток колониализма. Когда этот кризис закончится, нам нужно провести открытый и честный разговор с британским правительством", - сказал он, выступая на мероприятии научно-исследовательского центра "Европейский центр политики".
Пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис заявил 2 марта, что по базе ВВС Великобритании "Акротири" был нанесен удар беспилотником, он назвал ущерб незначительным. Позднее в понедельник были перехвачены два дрона, направлявшиеся к данной базе.
Британские территории на Кипре возникли после подписания в 1960 году Лондонского соглашения, когда Кипр стал независимым. Великобритания сохранила на острове военные базы "Акротири" и "Декелия".