20:44 18.03.2026 (обновлено: 20:51 18.03.2026)
В Москве пройдет пятая национальная премия интернет-контента ИРИ
В Москве пройдет пятая национальная премия интернет-контента ИРИ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВедущие Стас Старовойтов и Елена Подкаминская на торжественной церемонии награждения Национальной премии интернет-контента ИРИ во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пятая национальная премия интернет-контента Института развития интернета состоится 28 мая в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.
"В 2026 году Премия ИРИ состоится в пятый раз. Церемония пройдет 28 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, где для чествования лучших авторов социально значимого контента соберутся представители власти, медиаиндустрии, цифровых технологий, культуры и искусства", - говорится в сообщении.
Генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский отметил, что задача премии - не просто отметить лучшие проекты, но и задать вектор развития, стимулировать создание медиапродукта, который несет в себе правильные ценности, способствует укреплению культурной идентичности.
"Пять лет Премии ИРИ - это пять лет поиска и поддержки талантливых авторов, формирующих будущее российского цифрового контента. Мы видим, как стремительно меняется онлайн-среда, появляются новые форматы и жанры. В сегодняшних реалиях особенно важно показать честный срез контента, отражающий разнообразие голосов внутри страны", - сказал Гореславский, чьи слова приводят в пресс-службе.
Отмечается, что в этом году премия представит 15 основных номинаций, отражающих актуальные тренды развития интернета - от короткометражных фильмов, игровых сериалов и документальных проектов до подкастов и музыкальных треков, в том числе новые категории "Канал в мессенджере" и "Промокампания в интернете".
В данный момент идет этап отбора финалистов экспертным советом, по итогам которого победителей выберет профессиональное жюри.
Награда была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. В 2025 году торжественная церемония прошла в киноконцертном комплексе "Мосфильм", где назвали победителей в 22 номинациях, включая 15 основных и семь специальных.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Стартовал шестой сезон Международной премии #МЫВМЕСТЕ
Вчера, 20:38
 
