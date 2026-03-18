Ранг сложности пожара в бизнес-центре Turas в Москве повысили до третьего

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Номер сложности пожара в здании бизнес-центра Turas на юго-востоке Москвы повышен до третьего из пяти, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Объявлен ранг сложности пожара №3 из пяти", - сказал собеседник агентства.

По его словам, со всех этажей горящего здания бизнес-центра наблюдается интенсивное выделение чёрного дыма. Информация о пострадавших уточняется.