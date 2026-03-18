Священник объяснил, влияет ли пост на занятия спортом

Протоиерей Моисеев: во время поста нет ограничений на физические нагрузки
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ограничения во время поста касаются, прежде всего, образа жизни и питания, а не физической активности, сообщил протоиерей Дмитрий Моисеев.
"Что касается физических нагрузок, то здесь никаких ограничений нет. Пост - это в первую очередь про самоограничение, а не про отказ от активности. Человеку не запрещается двигаться, заниматься спортом, поддерживать физическую форму", - сказал Моисеев информационному порталу РИАМО
По его словам, при желании можно совмещать пост и принципы правильного питания, однако это требует большей дисциплины и вовлеченности.
Священник добавил, что подходящая пища часто требует больше времени на приготовление или обходится дороже, поэтому соблюдение поста во многом зависит от готовности человека придерживаться выбранного режима.