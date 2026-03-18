В посольстве России рассказали о ситуации на Кубе из-за топливной блокады

МЕХИКО, 18 мар - РИА Новости. Введенная США топливная блокада Кубы оказывает влияние на бытовые условия и работу государственных структур острова, при этом российские загранучреждения продолжают функционировать в штатном режиме, сообщили РИА Новости в посольстве России.