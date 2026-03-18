В посольстве России рассказали о ситуации на Кубе из-за топливной блокады - РИА Новости, 18.03.2026
08:27 18.03.2026
В посольстве России рассказали о ситуации на Кубе из-за топливной блокады
Введенная США топливная блокада Кубы оказывает влияние на бытовые условия и работу государственных структур острова, при этом российские загранучреждения... РИА Новости, 18.03.2026
В мире, Куба, Россия, США, Виктор Коронелли, Сергей Лавров, Бруно Родригес
В посольстве России рассказали о ситуации на Кубе из-за топливной блокады

Посольство РФ: топливная блокада Кубы влияет на работу госструктур

© AP Photo / Ramon EspinosaНабережная в Гаване
Набережная в Гаване - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Набережная в Гаване. Архивное фото
МЕХИКО, 18 мар - РИА Новости. Введенная США топливная блокада Кубы оказывает влияние на бытовые условия и работу государственных структур острова, при этом российские загранучреждения продолжают функционировать в штатном режиме, сообщили РИА Новости в посольстве России.
"Безусловно, де-факто введенная США топливная блокада сказывается и на бытовых условиях, и на работе различных госструктур. Что касается российских загранучреждений, мы по-прежнему работаем в штатном режиме", - сказали в посольстве.
В понедельник на острове объявили о полном отключении электроэнергетической системы, восстановить всю сеть и частично подключить генерирующие мощности энергетикам удалось спустя сутки. Блэкаут на Кубе также произошел менее двух недель назад и был связан с аварией на ТЭЦ "Антонио Гитеррас". Другой сбой, который оставил без света столичный регион, был 10 марта.
Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости в начале февраля заявил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом выразил решительную поддержку кубинскому народу в деле защиты государственного суверенитета и права на выбор собственного пути развития.
Вид на Гавану - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Во всех провинциях Кубы восстановили подачу электричества
