В СПЧ призвали Польшу признать нарушение международных норм в деле Бутягина

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Власти Польши должны признаться в нарушении международных норм в решении об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину, так как подобная мера при политических обвинениях запрещена, рассказала РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

В среду Окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции Бутягина на Украину . Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина", где близкие ученого публикуют новости о нем, сообщил, что защита археолога обжалует решение о его экстрадиции.

Член СПЧ отметила, что обвинения Бутягина звучат абсурдно, так как археолог с мировым именем априори не мог нанести ущерб каким-либо артефактам. Так, по словам Меркачевой, единственной причиной преследования стало то, что Бутягин вел раскопки на территории Крыма

"Только из-за этого. Это, получается, чистая политика. А передавать по политическим обвинениям, когда человека преследуют по политическим мотивам, запрещено всемирными международными пактами… Они (власти Польши - ред.) не должны были принимать такое решение (об экстрадиции - ред.), если следуют международным нормам. Но если они не следуют, тогда они так и должны сказать, что мы этому не следуем, что мы поддерживаем политическое преследование", - сказала Меркачева

Она добавила, что Бутягин всегда работал по единым стандартам и одинаково относился к каждому ценному экспонату, ставя во главу угла вопрос сохранности исторической и археологической ценности.

"Он выступал с лекциями в странах Европы , в других странах - никто ему никогда не мог сказать, что он что-то не так сделал в процессе раскопок. Почему? Потому что его, наоборот, звали для того, чтобы он учил других людей и рассказывал, как это делать правильно", - подчеркнула Меркачева.

Правозащитница добавила, что надеется на успешное обжалование решения об экстрадиции в суде.

"Мы вообще понятия себе не представляем, что с ним там (на Украине - ред.) будет", - сказала член СПЧ.