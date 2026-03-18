В СПЧ призвали Польшу признать нарушение международных норм в деле Бутягина
Власти Польши должны признаться в нарушении международных норм в решении об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину, так как подобная... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T22:08:00+03:00
в мире
украина
польша
россия
ева меркачева
александр бутягин
Меркачева: Польша нарушила международные нормы в деле Бутягина
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Власти Польши должны признаться в нарушении международных норм в решении об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину, так как подобная мера при политических обвинениях запрещена, рассказала РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.
В среду Окружной суд Варшавы
принял решение о допустимости экстрадиции Бутягина
на Украину
. Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина", где близкие ученого публикуют новости о нем, сообщил, что защита археолога обжалует решение о его экстрадиции.
Член СПЧ отметила, что обвинения Бутягина звучат абсурдно, так как археолог с мировым именем априори не мог нанести ущерб каким-либо артефактам. Так, по словам Меркачевой, единственной причиной преследования стало то, что Бутягин вел раскопки на территории Крыма
.
"Только из-за этого. Это, получается, чистая политика. А передавать по политическим обвинениям, когда человека преследуют по политическим мотивам, запрещено всемирными международными пактами… Они (власти Польши
- ред.) не должны были принимать такое решение (об экстрадиции - ред.), если следуют международным нормам. Но если они не следуют, тогда они так и должны сказать, что мы этому не следуем, что мы поддерживаем политическое преследование", - сказала Меркачева
.
Она добавила, что Бутягин всегда работал по единым стандартам и одинаково относился к каждому ценному экспонату, ставя во главу угла вопрос сохранности исторической и археологической ценности.
"Он выступал с лекциями в странах Европы
, в других странах - никто ему никогда не мог сказать, что он что-то не так сделал в процессе раскопок. Почему? Потому что его, наоборот, звали для того, чтобы он учил других людей и рассказывал, как это делать правильно", - подчеркнула Меркачева.
Правозащитница добавила, что надеется на успешное обжалование решения об экстрадиции в суде.
"Мы вообще понятия себе не представляем, что с ним там (на Украине - ред.) будет", - сказала член СПЧ.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.