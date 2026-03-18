СМИ: польский евродепутат сделал антисемитское заявление и оскорбил Каллас - РИА Новости, 18.03.2026
20:16 18.03.2026
СМИ: польский евродепутат сделал антисемитское заявление и оскорбил Каллас
СМИ: польский евродепутат сделал антисемитское заявление и оскорбил Каллас - РИА Новости, 18.03.2026
СМИ: польский евродепутат сделал антисемитское заявление и оскорбил Каллас
Скандальный польский евродепутат Гжегож Браун позволил себе антисемитские заявления, попутно оскорбив главу дипломатии ЕС Каю Каллас на заседании Европейского... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T20:16:00+03:00
2026-03-18T20:16:00+03:00
в мире
ближний восток
польша
гжегож браун
кайя каллас
евросоюз
европарламент
ближний восток
польша
в мире, ближний восток, польша, гжегож браун, кайя каллас, евросоюз, европарламент
В мире, Ближний Восток, Польша, Гжегож Браун, Кайя Каллас, Евросоюз, Европарламент
СМИ: польский евродепутат сделал антисемитское заявление и оскорбил Каллас

ПТ: польский евродепутат сделал антисемитское заявление и оскорбил Каллас

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Здание МИД Польши в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 18 мар - РИА Новости. Скандальный польский евродепутат Гжегож Браун позволил себе антисемитские заявления, попутно оскорбив главу дипломатии ЕС Каю Каллас на заседании Европейского парламента, сообщает Польское телевидение.
"Председатель партии "Конфедерация польской короны" (Браун - ред.) выступил с резкими антисемитскими высказываниями. Ссылаясь на ситуацию на Ближнем Востоке, он обратился к главе дипломатии ЕС, заявив, что она является "лишь глушителем на конце ствола", а "оружие держат евреи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он также заявил Каллас, что считает ее должность "бесполезной и ненужной".
В ответ на это глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер потребовал от Брауна "заткнуться".
"Вы не будете повторять подобных высказываний в этой комиссии", - сказал Макаллистер, слова которого приводятся в сообщении, а на требование Брауна продолжить свою речь он эмоционально отреагировал, сказав: "Мистер Браун, у вас сейчас нет голоса. Заткнись!"
Депутаты встретили слова Макаллистера аплодисментами.
Европарламент уже дважды лишал Брауна иммунитета. Впервые политик был лишен иммунитета ЕП за ряд деяний, за которые в Польше его хотят привлечь к уголовной ответственности, в частности, за тушение огнетушителем ханукальных свечей в сейме.
Второй раз это произошло в связи с намерением польской прокуратуры предъявить ему обвинения за нарушение телесной неприкосновенности врача-гинеколога и разжигание ненависти на фоне религиозных либо национальных разногласий.
В апреле 2025 года Браун с группой сторонников ворвался в госпиталь в польской Олеснице и причинил телесные повреждения врачу, которая, по его мнению, незаконно сделала аборт одной из пациенток.
В миреБлижний ВостокПольшаГжегож БраунКайя КалласЕвросоюзЕвропарламент
 
 
