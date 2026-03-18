СМИ: польский евродепутат сделал антисемитское заявление и оскорбил Каллас
СМИ: польский евродепутат сделал антисемитское заявление и оскорбил Каллас - РИА Новости, 18.03.2026
СМИ: польский евродепутат сделал антисемитское заявление и оскорбил Каллас
Скандальный польский евродепутат Гжегож Браун позволил себе антисемитские заявления, попутно оскорбив главу дипломатии ЕС Каю Каллас на заседании Европейского... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T20:16:00+03:00
2026-03-18T20:16:00+03:00
2026-03-18T20:16:00+03:00
ближний восток
польша
в мире, ближний восток, польша, гжегож браун, кайя каллас, евросоюз, европарламент
В мире, Ближний Восток, Польша, Гжегож Браун, Кайя Каллас, Евросоюз, Европарламент
СМИ: польский евродепутат сделал антисемитское заявление и оскорбил Каллас
ПТ: польский евродепутат сделал антисемитское заявление и оскорбил Каллас
ВАРШАВА, 18 мар - РИА Новости.
Скандальный польский евродепутат Гжегож Браун позволил себе антисемитские заявления, попутно оскорбив главу дипломатии ЕС Каю Каллас на заседании Европейского парламента, сообщает Польское телевидение
.
"Председатель партии "Конфедерация польской короны" (Браун
- ред.) выступил с резкими антисемитскими высказываниями. Ссылаясь на ситуацию на Ближнем Востоке
, он обратился к главе дипломатии ЕС
, заявив, что она является "лишь глушителем на конце ствола", а "оружие держат евреи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он также заявил Каллас
, что считает ее должность "бесполезной и ненужной".
В ответ на это глава комитета Европарламента
по иностранным делам Дэвид Макаллистер потребовал от Брауна "заткнуться".
"Вы не будете повторять подобных высказываний в этой комиссии", - сказал Макаллистер, слова которого приводятся в сообщении, а на требование Брауна продолжить свою речь он эмоционально отреагировал, сказав: "Мистер Браун, у вас сейчас нет голоса. Заткнись!"
Депутаты встретили слова Макаллистера аплодисментами.
Европарламент уже дважды лишал Брауна иммунитета. Впервые политик был лишен иммунитета ЕП за ряд деяний, за которые в Польше
его хотят привлечь к уголовной ответственности, в частности, за тушение огнетушителем ханукальных свечей в сейме.
Второй раз это произошло в связи с намерением польской прокуратуры предъявить ему обвинения за нарушение телесной неприкосновенности врача-гинеколога и разжигание ненависти на фоне религиозных либо национальных разногласий.
В апреле 2025 года Браун с группой сторонников ворвался в госпиталь в польской Олеснице и причинил телесные повреждения врачу, которая, по его мнению, незаконно сделала аборт одной из пациенток.