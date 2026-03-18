СМИ: польский евродепутат сделал антисемитское заявление и оскорбил Каллас

ВАРШАВА, 18 мар - РИА Новости. Скандальный польский евродепутат Гжегож Браун позволил себе антисемитские заявления, попутно оскорбив главу дипломатии ЕС Каю Каллас на заседании Европейского парламента, сообщает Скандальный польский евродепутат Гжегож Браун позволил себе антисемитские заявления, попутно оскорбив главу дипломатии ЕС Каю Каллас на заседании Европейского парламента, сообщает Польское телевидение

"Председатель партии "Конфедерация польской короны" ( Браун - ред.) выступил с резкими антисемитскими высказываниями. Ссылаясь на ситуацию на Ближнем Востоке , он обратился к главе дипломатии ЕС , заявив, что она является "лишь глушителем на конце ствола", а "оружие держат евреи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он также заявил Каллас , что считает ее должность "бесполезной и ненужной".

В ответ на это глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер потребовал от Брауна "заткнуться".

"Вы не будете повторять подобных высказываний в этой комиссии", - сказал Макаллистер, слова которого приводятся в сообщении, а на требование Брауна продолжить свою речь он эмоционально отреагировал, сказав: "Мистер Браун, у вас сейчас нет голоса. Заткнись!"

Депутаты встретили слова Макаллистера аплодисментами.

Европарламент уже дважды лишал Брауна иммунитета. Впервые политик был лишен иммунитета ЕП за ряд деяний, за которые в Польше его хотят привлечь к уголовной ответственности, в частности, за тушение огнетушителем ханукальных свечей в сейме.

Второй раз это произошло в связи с намерением польской прокуратуры предъявить ему обвинения за нарушение телесной неприкосновенности врача-гинеколога и разжигание ненависти на фоне религиозных либо национальных разногласий.