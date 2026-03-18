Археолог Бутягин, арестованный в Польше, есть в базе "Миротворца"

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Арестованный в Польше российский археолог Александр Бутягин внесен в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Бутягин был внесен в базу еще 26 января 2018 года. "Миротворец" обвиняет археолога в якобы покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины, участии в актах гуманитарной агрессии против Украины, а также сознательном нарушении государственной украинской границы с целью проникновения на ее территорию.
В среду Окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции Бутягина на Украину. Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина", где близкие ученого публикуют новости о нем, сообщил, что защита археолога обжалует решение о его экстрадиции.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.