В Польше разразился скандал из-за оскорблений украинского журналиста

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Районная прокуратура города Лодзь прекратила дело об оскорблении президента Польши Кароля Навроцкого украинским журналистом Виталием Мазуренко, не увидев в этом состава преступления, сообщил депутат польского парламента от партии "Право и справедливость" (PiS) Дариуш Матецкий в социальной сети X.
"Вот как выглядит верховенство закона. Может ли украинец публично оскорблять президента Республики Польша в польских СМИ, которые смотрят сотни тысяч людей?! Я подаю жалобу в суд на это решение прокуратуры (которое было принято шесть месяцев спустя!)", — написал он.
В прошлом августе Мазуренко, выступая в качестве приглашенного гостя в эфире телеканала Polsat News используя тюремный жаргон, сравнил польского лидера с криминальным авторитетом в тюрьме.
Ведущая программы потребовала от журналиста извинений, намекнув, что он "пересек черту", однако получила отказ и новые оскорбления в адрес Навроцкого. Мазуренко также обвинил ведущую в "антиукраинской пропаганде", после чего его отключили от эфира.
Советник польского лидера Блажей Побожи заявил, что своим скандальным выступлением Мазуренко подтвердил обоснованность инициативы об ужесточении правил выдачи гражданства Польши для украинцев.
