Половина россиян сталкивалась с предложениями оплатить покупку наличными

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Половина россиян (51%) сталкивались в этом году с предложениями оплатить покупку товаров или услуг наличными, 46% покупателям такого не предлагали, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.

Респондентам предложили вспомнить, были ли в 2026 году ситуации, когда продавец или исполнитель услуг предлагал оплатить покупку наличными, и если такие случаи были, то как часто. Так, 18% граждан РФ заявили, что много раз получали подобные предложения, 15% - несколько раз с начала года, 18% - от одного до двух раз, а 46% - не сталкивались с такими предложениями в целом.

При этом большинство опрошенных (66%) отметили, что при просьбе оплатить наличными продавец не предлагал дополнительно скидку или более выгодные условия. Только 8% заявили, что получали встречные выгодные предложения достаточно часто, 10% - что несколько раз, а 15% - один-два раза в этом году.

Кроме того, с просьбой оплатить покупку наличными россияне обычно сталкивались в небольших магазинах у дома (46%), на рынках, ярмарках и уличной торговле (45%), а также при обращении к услугам частных специалистов: сантехники, фотографы, репетиторы и другие (21%).