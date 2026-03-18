11:59 18.03.2026
Половина россиян сталкивалась с предложениями оплатить покупку наличными
Половина россиян сталкивалась с предложениями оплатить покупку наличными

ВЦИОМ: 51% россиян предлагали оплатить покупку наличными

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Половина россиян (51%) сталкивались в этом году с предложениями оплатить покупку товаров или услуг наличными, 46% покупателям такого не предлагали, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Респондентам предложили вспомнить, были ли в 2026 году ситуации, когда продавец или исполнитель услуг предлагал оплатить покупку наличными, и если такие случаи были, то как часто. Так, 18% граждан РФ заявили, что много раз получали подобные предложения, 15% - несколько раз с начала года, 18% - от одного до двух раз, а 46% - не сталкивались с такими предложениями в целом.
При этом большинство опрошенных (66%) отметили, что при просьбе оплатить наличными продавец не предлагал дополнительно скидку или более выгодные условия. Только 8% заявили, что получали встречные выгодные предложения достаточно часто, 10% - что несколько раз, а 15% - один-два раза в этом году.
Кроме того, с просьбой оплатить покупку наличными россияне обычно сталкивались в небольших магазинах у дома (46%), на рынках, ярмарках и уличной торговле (45%), а также при обращении к услугам частных специалистов: сантехники, фотографы, репетиторы и другие (21%).
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 1 марта среди 1,6 тысячи опрошенных старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Названы регионы с самым высоким спросом на наличные
14 марта, 08:06
 
